Çok konuşulan tahliye kararında flaş gelişme
İstanbul Beykoz’da, oto tamircisi Hüseyin Aktürk’ü bıçaklayan ve yumruk darbeleri ile yaralayan simit satıcısı Mehmet Ali Sadıkoğlu’nun tahliyesi büyük tartışmaya yol açmıştı. Tahliye kararının haberlere konu olması sonrası Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu. Savcılık 23 Kasım'da, Sadıkoğlu için yeniden tutuklama kararı verilmesini talep etti. Tahliye kararı veren mahkeme, itirazı aynı gün değerlendirdi. Mahkeme, “Tutuklamanın kanuni şartları oluşmadı” gerekçesi ile tutuklama talebini reddetti. Başka bir suçtan tutuklu bulunan Hüseyin Aktürk’ün ise şikâyetini geri çektiği anlaşıldı.
CEZAEVİNDE 10 yıl kalan Mehmet Ali Sadıkoğlu (37), geçen 2 Mayıs günü, park yeri nedeni ile tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk’ü (45), önce, simit tezgahının yakınında daha sonra döviz bürosunda defalarca bıçakladı ve yumrukladı.
İLK CELSEDE TAHLİYE
Çevredekilerin tepkisi üzerine olay yerinden kaçan Sadıkoğlu, iki hafta kadar sonra yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sadıkoğlu hakkında "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 9 yıl 6 aya kadar hapis istemi ile dava açıldı. Dava Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Mahkeme, ilk duruşmanın yapıldığı 7 Eylül’de Sadıkoğlu için tahliye kararı verdi. Davanın 15 Kasım’da görülen ikinci duruşmasında ise Sadıkoğlu için yurt dışı yasağı konuldu.
SAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Sadıkoğlu’nun tahliyesinin geçen hafta haberlere konu olması sonrası savcılık harekete geçti. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı 23 Kasım günü tahliye kararına itiraz etti. Savcılık itiraz başvurusunda, Sadıkoğlu’nun kaçma şüphesi de taşıdığı kaydedildi. İtirazı, davaya bakan Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi aynı gün değerlendirdi. Mahkeme, savcılığın tutuklama talebini geri çevirdi. Mahkeme, tutuklama için kanuni şartların oluşmadığına işaret etti. Mahkemenin bu kararına karşı son sözü ise, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi söyleyecek.
ŞİKÂYETİNİ GERİ ÇEKTİ
Bu arada, başka suçtan tutuklanan Hüseyin Aktürk’ün, devam eden dava dosyası kapsamında verdiği ifadede “Olaya sebebiyet verenin ben olduğunu düşünüyorum” dediği anlaşıldı. Aktürk, davaya katılma talebinin bulunmadığını, şikayetini ise geri çektiğini kaydetti.
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