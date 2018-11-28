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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dinçer GÖKÇE
28.11.2018 - 10:28, Son Güncelleme:

Çok konuşulan tahliye kararında flaş gelişme

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Çok konuşulan tahliye kararında flaş gelişme

İstanbul Beykoz’da, oto tamircisi Hüseyin Aktürk’ü bıçaklayan ve yumruk darbeleri ile yaralayan simit satıcısı Mehmet Ali Sadıkoğlu’nun tahliyesi büyük tartışmaya yol açmıştı. Tahliye kararının haberlere konu olması sonrası Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu. Savcılık 23 Kasım'da, Sadıkoğlu için yeniden tutuklama kararı verilmesini talep etti. Tahliye kararı veren mahkeme, itirazı aynı gün değerlendirdi. Mahkeme, “Tutuklamanın kanuni şartları oluşmadı” gerekçesi ile tutuklama talebini reddetti. Başka bir suçtan tutuklu bulunan Hüseyin Aktürk’ün ise şikâyetini geri çektiği anlaşıldı.

CEZAEVİNDE 10 yıl kalan Mehmet Ali Sadıkoğlu (37), geçen 2 Mayıs günü, park yeri nedeni ile tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk’ü (45), önce, simit tezgahının yakınında daha sonra döviz bürosunda defalarca bıçakladı ve yumrukladı.

İLK CELSEDE TAHLİYE
Çevredekilerin tepkisi üzerine olay yerinden kaçan Sadıkoğlu, iki hafta kadar sonra yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sadıkoğlu hakkında "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 9 yıl 6 aya kadar hapis istemi ile dava açıldı. Dava Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Mahkeme, ilk duruşmanın yapıldığı 7 Eylül’de Sadıkoğlu için tahliye kararı verdi. Davanın 15 Kasım’da görülen ikinci duruşmasında ise Sadıkoğlu için yurt dışı yasağı konuldu.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Sadıkoğlu’nun tahliyesinin geçen hafta haberlere konu olması sonrası savcılık harekete geçti. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı 23 Kasım günü tahliye kararına itiraz etti. Savcılık itiraz başvurusunda, Sadıkoğlu’nun kaçma şüphesi de taşıdığı kaydedildi. İtirazı, davaya bakan Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi aynı gün değerlendirdi. Mahkeme, savcılığın tutuklama talebini geri çevirdi. Mahkeme, tutuklama için kanuni şartların oluşmadığına işaret etti. Mahkemenin bu kararına karşı son sözü ise, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi söyleyecek.

ŞİKÂYETİNİ GERİ ÇEKTİ
Bu arada, başka suçtan tutuklanan Hüseyin Aktürk’ün, devam eden dava dosyası kapsamında verdiği ifadede “Olaya sebebiyet verenin ben olduğunu düşünüyorum” dediği anlaşıldı. Aktürk, davaya katılma talebinin bulunmadığını, şikayetini ise geri çektiğini kaydetti.

Defalarca bıçaklamıştı... İlk duruşmada serbest
Defalarca bıçaklamıştı... İlk duruşmada serbest

 

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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