Çok konuşulan o görüntü için Emniyet'ten açıklama geldi!

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında, 'Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Metro kavşağında bir grup polis, kamyoncuyu yol ortasında darp etti' şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi. Söz konusu bölgede kamyon ve TIR sürücüleri tarafından, 'dijital takograf' uygulamasına karşı protesto düzenlendiği hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Protestoya katılan bir kamyon sürücüsünün aracını durdurup, aracından çıkarak yola yatmak suretiyle yolu trafiğe kapatmak istemesi üzerine trafik görevlilerimiz tarafından şahsa kesinlikle herhangi bir hakaret, darp ve şiddet eyleminde bulunulmamıştır. Şahıs ikna edildikten sonra hastaneye götürülmüş, hastanede düzenlenen sağlık raporunda da kesinlikle darp, cebir vs. söz konusu olmadığı görülmüştür. Yayınlanan görüntülerle ilgili olarak yapılan incelemede, kesinlikle görüntülerin basında yer aldığı şekilde olmadığı yer almaktadır. Kamuoyunda görevini usulüne uygun olarak yerine getiren polislerimizin darp uyguladığı yönünde algı oluşturmaya çalışanlar hakkında Kayseri Valiliğimizce hukuki süreç başlatılmıştır."

Yere yatan sürücüyü trafik polislerinin ikna etmesine ilişkin mobese kameralarına yansıyan görüntüler ile olaya ilişkin cep telefonu ile çekilen görüntüler de Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından paylaşıldı.





