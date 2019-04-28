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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/DHA
28.04.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Nişanlı çift dehşeti yaşamıştı! Çok konuşulan görüntülerle ilgili yeni gelişme...

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde nişanlılar Burcu A. (24) ve Berat G.'nin (26) tekme tokat dövüldüğü olayın soruşturmasını yürüten savcıya, konuyu farklı anlattıkları ve delilleri karartarak şüphelileri korudukları iddia edilen 2 polis memuru hakkında 8 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. O.S. (61), babası ölünce yardım ettiği, ardından da cinsel ilişki teklifinde bulunduğu Burcu A. ve nişanlısı Berat G.'yi, yakınlarıyla birlikte dövmüştü. Olayla ilgili O.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 5 yakını ise tutuklanmıştı.

Orhangazi ilçesinde Ocak ayında, nişanlı olan Burcu A. ve Berat .G., bir kafeterya çıkışında 6 kişinin saldırısına uğradı. Tekme tokat darbedilen Berat G.'yi saldırganların elinden kurtarmaya çalışan Burcu A., yere düşen nişanlısının üzerine kapandı. Genç kadın da vücuduna aldığı tekmelerle yaralandı. Kafeterya çalışanlarının kurtardığı çift, sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü. Berat G.'nin vücudunda çok sayıda kırık olduğu tespit edildi.

SAVCILIK İKMALEN İŞLEM YAPTI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından tespit ettikleri Orhan S. ile çocukları Ertan S. (38), Semih S. (43) ve torunu Burhan S. (20), Burak İ. (28) ve Hakan G.'yi (35) gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyette susma haklarını kullanarak savcılıkta ifade vereceklerini söyledi. Savcılık ikmalen (evrak üzerinden) işlem yaptı ve şüpheliler, ifadesi alınmadan serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEME GELİNCE, YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Dayak görüntüleri önce sosyal medyada paylaşıldı, ardından da haber kanallarında yayınlandı. Şüphelilerin serbest bırakılmasına tepkiler çığ gibi arttı. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş’un talimatı üzerine Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı’nca şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalanan şüphelilerden Ertan S., Semih S., Ertan S.'nin oğlu Burhan S., Burak İ. ve Hakan G. 'yaralama' suçundan tutuklandı. Baba Orhan S. ise adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı. 

GENÇ KIZA İLİŞKİ TEKLİFİNDE BULUNDUĞU İDDİASI

Burcu A. ifadesinde, babası öldükten sonra maddi yardımda bulunan komşuları Orhan S.'nin kendisini rahatsız ettiğini, çeşitli vaatlerde bulunarak, birlikte olmak istediğini söyledi. Konya'dan gelen nişanlısı Berati G. ile Osman S. arasında telefonda tartışma yaşandığını, olayın da bu nedenle kaynaklandığını belirtti. 

POLİSLER HAKKINDA DAVA AÇILDI

Orhangazi Cumhuriyet Savcısı, konuyu farklı aktardıkları, şüphelileri korumaya çalıştıkları, olayla ilgili kamera görüntülerini ve bazı bilgileri bilerek gizledikleri iddiasıyla polis memurları M.A. ile V.C. hakkında soruşturma açtı. Soruşturmanın ardından 2 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Bursa Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Şüpheliler baş polis M.A. hakkında 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 13 yıla kadar, V.C.'nin ise 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçundan 8 yıla kadar hapsi istendi.

Mahkemenin kabul ettiği iddianamede "İlçe emniyet amirliğinde 19-20 Ocak tarihlerinde meydana gelen kasten yaralama, mala zarar verme olayların görevlilerce yürütüldüğü ve tahkikat evrakları 30 Ocak günü savcılığa ulaştırıldı. Kasten yaralama olayında H.G. şüpheli baş polis, darp şüphelisi S.S.'nin, amcasının eniştesi olmak şeklinde bir akrabalığı tespit edildi. HTS kayıtlarında birden fazla ikili arasında telefon görüşmesi yapıldığı tespit edilip, kafe önündeki olayla ilgili konuştukları belirlendi. Ayrıca baş polis M.A. şüphelilerden E.S. ile telefon görüşmesinde, 'Ağabeyin de gelsin, bekletmeyeceğim bak, başka zamana kalırsa savcının tavrı değişir, anladın mı yani bu işi üstelemeyin. İfadenizi aldıktan sonra doktor raporlarınızı alıp bırakacağım sizi” ifadelerine yer verildi.

Polis memurlarının önümüzdeki ay Bursa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanacağı belirtildi. 

Nişanlıları döven 5'i tutuklu, 6 kişi hakkında ise soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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