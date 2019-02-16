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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KURTALAN (Siirt), (DHA)
16.02.2019 - 17:19, Son Güncelleme:

Çok konuşulan baba cinayetinde yeni gelişme

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Çok konuşulan baba cinayetinde yeni gelişme

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde annesi Hayliye'ye şiddet uyguladığı için babası Hayrettin S.'yi (54) ruhsatsız tabancayla öldüren 16 yaşındaki S.S. tutuklandı. Hayrettin S.'nin cenazesi ise toprağa verildi.

Olay, dün akşam Sümer Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Silah sesi duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Binada arama yapan ekipler, 14 çocuklu Hayrettin- Hayliye S. çiftinin yaşadığı daireden silah sesinin duyulduğunu tespit etti.

Eve giren polis, Hayrettin S.'yi kanlar içerisinde yerde buldu. Polislerin durumu bildirmesiyle eve gelen sağlık ekipleri, başına tek el ateş edilen Hayrettin S.'nin öldüğünü belirledi. Olayla ilgili çiftin kızları S.S. gözaltına alınırken, Hayrettin S.'nin cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S.'nin ifadesinde, babasının sürekli annesine şiddet uyguladığını dün akşam da annesini dövmeye kalktığı sırada babasına ait ruhsatsız tabancayla tek el ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan S.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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