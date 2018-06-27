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    Çok konuşulacak iddia! ‘CHP’de o akşam sistem çalışmıyordu…’

    Hürriyet Haber
    27.06.2018 - 15:11 | Son Güncelleme:

    CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger 24 Haziran akşamı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aksünger açıklamasında CHP’de o akşam sistemin çalışmadığını ve sonuçların YSK ve AA’dan takip edildiğini iddia etti.

    CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Aksünger, seçim gecesi Bülent Tezcan’ın yaptığı ‘seçimler ikinci tura kaldı’ açıklamasını hatırlatarak “Bülent Tezcan da açıklama yaptığında şöyle bir şey söyledi; 'Evet ikinci tura kaldı' dedi. Bunu duyan şöyle düşünüyor, ben de sonuçta orada değilim, demek ki sağlıklı bir veri transferi yapılabiliyor. Sonra ben gönüllülerle ve oradaki arkadaşlarla konuştuğumda öğrendim. Böyle bir şeyin olmadığını bütün verilerin YSK’dan ve Anadolu Ajansı’ndan gelen verilerle verildiğini söyledi” dedi.

    Aksünger açıklamasının devamında ise iddiasını şu şekilde açıkladı: “CHP’nin eline o gün veriler geliyor ama onları tasnif etmek ve karşılaştırmakta ciddi zorluklar yaşanıyor ve karşılaştırılamıyor.”

     

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    Etiketler: 24 Haziran , seçim sonuçları , AA , son dakika , haberler
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