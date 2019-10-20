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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ/AKÇAKALE
20.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Çok hızlı insani yardım ulaştırıyoruz’

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
‘Çok hızlı insani yardım ulaştırıyoruz’

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Barış Pınarı harekâtıyla TSK’nın kontrolüne geçen Tel Abyad’da insani yardım faaliyetlerine katıldı.

Tel Abyad’dan ayrıldıktan sonra Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Kınık, “Teröristler hastanedeki aletleri yakmış. Çok hızlı bir şekilde insani yardım ulaştırıyoruz” dedi. Kınık, şunları söyledi: “Bu bölgenin halkı Türkiye’ye çok müzahir (yardımcı) bir halk. Bizi çok büyük bir sevinçle karşıladılar. Öncelikle, üzerlerindeki baskı ve zulüm kalkmış. İnsani yardım faaliyetlerimizle birlikte daha da mutlular. Özellikle yaşlı insanlar ve çocuklara yaşadıklarını sordum. PKK’nın işgal sürecinde yaşadıklarını anlattılar. Kime dokunsanız ayrı bir hikâye var.

HASTANEDEKİ MALZEMELERİ YAKMIŞLAR

Bölgenin altyapısında hiçbir sıkıntı yok. Bu anlamda askeri operasyon sürecinde altyapının korunması noktasında çok dikkatli davranılmış olduğunu söyleyebilirim. Teröristler Tel Abyad Hastanesi’ndeki ekipmanları alıp götürmüş, geri kalan malzemeleri de yakmışlar. Orada çalışan bir doktor arkadaş bizatihi şahit olmuş ve bize anlattı.

10 BİN KİŞİYE YARDIM ULAŞTIRDIK

Bölgeye üçüncü konvoy girdi. Tel Abyad ve Resulayn’da toplam 10 bin kişiye insani yardım ulaştırdık. Sağlık hizmeti noktasında, Sağlık Bakanlığı ile diğer bölgelerde uyguladığımız modeli uygulayacağız. Yerel personeli biz sağlayacağız. Şu anda Tel Abyad ve Resulayn’da sahada 200 kadar arkadaşımız çalışıyor. İlerleyen süreçte yürüteceğimiz hizmetlerin çeşitliliğine göre personel sayımızı belirleyeceğiz.” m 

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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