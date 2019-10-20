‘Çok hızlı insani yardım ulaştırıyoruz’
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Barış Pınarı harekâtıyla TSK’nın kontrolüne geçen Tel Abyad’da insani yardım faaliyetlerine katıldı.
Tel Abyad’dan ayrıldıktan sonra Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Kınık, “Teröristler hastanedeki aletleri yakmış. Çok hızlı bir şekilde insani yardım ulaştırıyoruz” dedi. Kınık, şunları söyledi: “Bu bölgenin halkı Türkiye’ye çok müzahir (yardımcı) bir halk. Bizi çok büyük bir sevinçle karşıladılar. Öncelikle, üzerlerindeki baskı ve zulüm kalkmış. İnsani yardım faaliyetlerimizle birlikte daha da mutlular. Özellikle yaşlı insanlar ve çocuklara yaşadıklarını sordum. PKK’nın işgal sürecinde yaşadıklarını anlattılar. Kime dokunsanız ayrı bir hikâye var.
HASTANEDEKİ MALZEMELERİ YAKMIŞLAR
Bölgenin altyapısında hiçbir sıkıntı yok. Bu anlamda askeri operasyon sürecinde altyapının korunması noktasında çok dikkatli davranılmış olduğunu söyleyebilirim. Teröristler Tel Abyad Hastanesi’ndeki ekipmanları alıp götürmüş, geri kalan malzemeleri de yakmışlar. Orada çalışan bir doktor arkadaş bizatihi şahit olmuş ve bize anlattı.
10 BİN KİŞİYE YARDIM ULAŞTIRDIK
Bölgeye üçüncü konvoy girdi. Tel Abyad ve Resulayn’da toplam 10 bin kişiye insani yardım ulaştırdık. Sağlık hizmeti noktasında, Sağlık Bakanlığı ile diğer bölgelerde uyguladığımız modeli uygulayacağız. Yerel personeli biz sağlayacağız. Şu anda Tel Abyad ve Resulayn’da sahada 200 kadar arkadaşımız çalışıyor. İlerleyen süreçte yürüteceğimiz hizmetlerin çeşitliliğine göre personel sayımızı belirleyeceğiz.” m
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