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    Çok güzel hareketler bunlar

    İHA
    29.06.2018 - 09:21 | Son Güncelleme:

    İstanbul Mecidiyeköy Meydanda yolun karşısına geçmeye çalışan tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaş araçlara yeşil ışığın yanmasıyla bir anda akan trafiğin ortasında kaldı. Araçların arasında kalan engelli vatandaşı sağ salim karşıya geçirmeye çalışan motosikletli vatandaşın seferber olduğu anlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Şişli Mecidiyeköy’de tekerlekli sandalyeyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan engelli vatandaşın yardımına Zahrettin Çelik isimli motosikletli koştu. Trafik ışıklarının yeşil yanmasıyla birlikte araçlar hareket edince engelli vatandaş araçların arasında mahsur kaldı. O esnada oradan geçmekte olan Zahrettin Çelik isimli motosikletli engelli vatandaşın yanına giderek, motosikletiyle adeta siper olup trafiği kesti. Motosikletli, kornalar çalıp el işaretleri yaparak trafiği durdurarak engelli vatandaşın karşıya geçmesini sağladı. Yaşanan bu anlar ise Çelik’in kask kamerasına saniye saniye yansıdı.  

    Etiketler: yaya , son dakika , haberler
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