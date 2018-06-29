Çok güzel hareketler bunlar

Şişli Mecidiyeköy’de tekerlekli sandalyeyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan engelli vatandaşın yardımına Zahrettin Çelik isimli motosikletli koştu. Trafik ışıklarının yeşil yanmasıyla birlikte araçlar hareket edince engelli vatandaş araçların arasında mahsur kaldı. O esnada oradan geçmekte olan Zahrettin Çelik isimli motosikletli engelli vatandaşın yanına giderek, motosikletiyle adeta siper olup trafiği kesti. Motosikletli, kornalar çalıp el işaretleri yaparak trafiği durdurarak engelli vatandaşın karşıya geçmesini sağladı. Yaşanan bu anlar ise Çelik’in kask kamerasına saniye saniye yansıdı.