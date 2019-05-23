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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
23.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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İSTANBUL’un Eyüpsultan ilçesine bağlı İslambey Mahallesi’ndeki Fulya Sokak’ta babaannesi ile yaşayan ilkokul 2’nci sınıf öğrencisi Baran Geldi (8), önceki gün okuldan sonra ekmek almak için bakkala gitti.

Yolda arkadaşı ile karşılaşan küçük Baran, kestirme yoldan evine gitmek için etrafı açık olan, hiçbir güvenlik önlemi alınmayan inşaat alanına girdi. Bir anda fore kazık için kazılan 5 metrelik çukura düşen küçük çocuk, ancak 4 saatte ağır yaralı olarak çukurdan çıkarılabildi. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Etrafında güvenlik önlemi olmayan, tamamen açık olan inşaatın sahibi Emrah Dişçi gözaltında alındı. Adliyeye sevk edilen Dişçi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 60 fore kazık çukurunun bulunduğu inşaat alanında tedbir almak ise küçük Baran’ın ölümünün ardından akıllara geldi. Görevliler, tehlike arz edecek alanları 18 saat sonra demir levhalarla çevreledi. Fore kazık için kazılan çukurların bir kısmı da kapatıldı. Mahalleli Gülseren Tekin ise “Biz inşaat sahibini uyardık. Ancak kimse dinlemedi” dedi. 

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Emrah Dişçi tutuklandı.

 

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