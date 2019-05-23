Çok geç
İSTANBUL’un Eyüpsultan ilçesine bağlı İslambey Mahallesi’ndeki Fulya Sokak’ta babaannesi ile yaşayan ilkokul 2’nci sınıf öğrencisi Baran Geldi (8), önceki gün okuldan sonra ekmek almak için bakkala gitti.
Yolda arkadaşı ile karşılaşan küçük Baran, kestirme yoldan evine gitmek için etrafı açık olan, hiçbir güvenlik önlemi alınmayan inşaat alanına girdi. Bir anda fore kazık için kazılan 5 metrelik çukura düşen küçük çocuk, ancak 4 saatte ağır yaralı olarak çukurdan çıkarılabildi. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Etrafında güvenlik önlemi olmayan, tamamen açık olan inşaatın sahibi Emrah Dişçi gözaltında alındı. Adliyeye sevk edilen Dişçi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 60 fore kazık çukurunun bulunduğu inşaat alanında tedbir almak ise küçük Baran’ın ölümünün ardından akıllara geldi. Görevliler, tehlike arz edecek alanları 18 saat sonra demir levhalarla çevreledi. Fore kazık için kazılan çukurların bir kısmı da kapatıldı. Mahalleli Gülseren Tekin ise “Biz inşaat sahibini uyardık. Ancak kimse dinlemedi” dedi.
Emrah Dişçi tutuklandı.
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