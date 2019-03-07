Çok çok acı durduramıyoruz
Umut Vakfı’nın ‘Yıllık Kadın Cinayetleri’ raporuna göre 2018 yılında 477 kadın cinayete kurban gitti, 232 kadın ise yaralandı. Son 4 yılda 338’i silahla olmak üzere 1760 kadın öldürüldü.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde Umut Vakfı, ulusal ve yerel gazetelere yansıyan bilgiler doğrultusunda kadın cinayetleri raporu hazırladı. Rapora göre 2018 yılında 120’si tabanca, 89’u tüfek, 132’si kesici ve delici aletler, 136’sı ise boğularak, kafası bir yerlere çarpılarak, yakılarak, sert bir cisimle vurularak, dövülerek olmak üzere 477 kadın öldürüldü.
MARMARA BİRİNCİ
Bölgelere göre kadın cinayetleri incelendiğinde nüfusun ve sanayinin ağırlıkta olduğu Marmara Bölgesi birinci sırada yer alıyor. Raporda 2017 yılında 120 kadın cinayetinin işlendiği Marmara Bölgesi’nde 2018 yılında ise yüzde 18’lik artışla 141 kadının cinayete kurban gittiği kaydedildi.
İstanbul 82 kadın cinayetiyle ilk sırada yer alırken, bu kenti 22 kadının öldürüldüğü Bursa izliyor. Bölgelere göre Marmara’dan sonra Akdeniz Bölgesi gelirken (87 kadın öldürüldü), ardından İç Anadolu Bölgesi geliyor.
Kadın cinayetleri Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nde önceki yıllara göre düşüş gösterdi.
YABANCI MAĞDURLAR
Türkiye’de son yıllarda şüpheli ölümler kapsamında göçle ya da çalışmak için gelen yabancı kadınlara yönelik şiddet de var. Rapora göre öldürülen 477 kadının 43’ü yabancı uyruklu. Öldürülen yabancı kadınların 21’i Suriyeli, 3’ü Afgan, 3’ü Gürcistanlı, 3’ü Kırgız, 3’ü Azeri, 2’si İranlı, 2’si Moldavyalı, 2’si Türkmen, 2’si Iraklı, 1’i Özbek, 1’i Ukraynalı, 1’i Rus, 1’i Tacikistanlı, 1’i Kazakistanlı, 1’i Alman asıllı.
KATİL TANIDIK
- KADINA şiddette faillerin yüzde 90’ı ‘tanıdık’. Rapora göre kadınlar eş, sevgili, aile bireyi, boşandığı eşi, ayrıldığı sevgilisi veya arkadaşlığını reddettiği kişi tarafından öldürülüyor. 2018 yılında en çok kadın cinayeti ekim ayında (53) işlenirken, aralık ayında 49, şubat ayında ise 42 kadın cinayete kurban gitti.
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