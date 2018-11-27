Çok acı olay: Genç kız hayatına son verdi, vatandaşlar film izler gibi izledi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇok acı olay: Genç kız hayatına son verdi, vatandaşlar film izler gibi izledi!
GeriGündem Çok acı olay: Genç kız hayatına son verdi, vatandaşlar film izler gibi izledi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA-DHA
27.11.2018 - 18:37, Son Güncelleme:

Çok acı olay: Genç kız hayatına son verdi, vatandaşlar film izler gibi izledi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çok acı olay: Genç kız hayatına son verdi, vatandaşlar film izler gibi izledi!

 Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 15 yaşındaki Melis K. 7. kattan atlayarak kendini boşluğa bıraktı. Genç kız hayatını kaybederken, yüzlerce kişi etrafına toplanıp yaşanan olayı film izler gibi izledi. Melis K.’nin sosyal medya hesabındaki ’ve ben ölmek isteyen bir kız için çok bile yaşadım’ paylaşımında bulunduğu belirlendi.

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Süheyla Erel Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi.

Çok acı olay: Genç kız hayatına son verdi, vatandaşlar film izler gibi izledi

İddiaya göre, lise 2. sınıfta okuyan M.K. öğle tatilinde arkadaşları ile tartıştıktan sonra iş merkezine geldi. Genç kız bir süre sonra iş merkezinin 7. katından kendisini boşluğa bırakarak beton zemine düştü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çok acı olay: Genç kız hayatına son verdi, vatandaşlar film izler gibi izledi

Hayatını kaybeden lise öğrencisinin arkadaşları gözyaşlarına boğulurken, olay yerine gelen babası ise kızına sarılıp “Kızım sen ne yaptın? Ben sensiz ne yaparım?” diyerek ağladı. Olay yerine gelen genç kızın annesi de sinir krizleri geçirdi. 

Çok acı olay: Genç kız hayatına son verdi, vatandaşlar film izler gibi izledi

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER 

Genç kızın intiharı sonrası olay yerinin etrafına toplanan yüzlerce kişi film izler gibi polis ve sağlık ekiplerinin çalışmalarını izledi. Olayı yakından görmeye çalışan meraklı vatandaşları uzaklaştırmak için polis defalarca uyarıda bulunmasına rağmen, kalabalık bir türlü dağılmadı. Lise öğrencisi genç kızın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere ambulans ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Çok acı olay: Genç kız hayatına son verdi, vatandaşlar film izler gibi izledi

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. 

Çok acı olay: Genç kız hayatına son verdi, vatandaşlar film izler gibi izledi

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIM

Merkez Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Melis K.’nin sosyal medya hesabındaki ’ve ben ölmek isteyen bir kız için çok bile yaşadım’ paylaşımında bulunduğu belirlendi.

Çok acı olay: Genç kız hayatına son verdi, vatandaşlar film izler gibi izledi

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (27.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Onlar yıkıldı, vatandaşlar film gibi izledi!

AK Parti'nin belediye başkan adayları belli oldu! İşte o isimler

Suikastçının yeni görüntüleri

Dünya onu bu fotoğrafla tanımıştı! Ali Dede'den güzel haber