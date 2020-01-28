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Haber Giriş: 28.01.2020 - 11:05,Son Güncelleme:/

Çok acı görüntü! Çok sayıda hayvan telef oldu

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Çok acı görüntü! Çok sayıda hayvan telef oldu

Yozgat’ta bir petshop mağazasında çıkan yangında çok sayıda kuş ve farklı türdeki hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre Abide İşhanında Şaban Erdemir’e ait pet shopta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dükkanda bulunan çok sayıda kuş ve farklı türdeki hayvan yangından etkilenerek telef oldu.

Çok acı görüntü Çok sayıda hayvan telef oldu

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevlerin bir anda sardığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Çok acı görüntü Çok sayıda hayvan telef oldu

İş yeri sahibi Şaban Erdemir, yangının neden çıktığını bilmediklerini belirterek içeride bulunan çok sayıda kuş ve birçok hayvanın öldüğünü söyledi.
Olayı gören vatandaşlardan Ömer Tunay ise yangını gördüğünde itfaiye ekiplerine haber verdiğini söyleyerek “Burada kuş üretim yeri vardı. Hepsi canlı canlı yanmıştır. Çok felaket bir yangın oldu, çok korktuk” dedi.

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