Çok acı fotoğraf

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇok acı fotoğraf
GeriGündem Çok acı fotoğraf
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ayhan ACAR/BARTIN (DHA)
22.06.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Çok acı fotoğraf

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çok acı fotoğraf

Bartın'da iki gün önce annesinin elinden sel sularına kapılarak yaşamını yitiren İsa Akgün (11) gözyaşları arasında toprağa verildi. İşitme engelli anne Gülümser Akgün, çocuğunu son yolculuğuna tabutunun önünde öpücükle ve el sallayarak veda etti. Anne uzun süre tabutu tutarak, cenaze aracına konulmasını istemedi.

26
  • Bartında sel sularına kapılan İsa Akgün son yolculuğuna uğurlandı
  • Bartında sel sularına kapılan İsa Akgün son yolculuğuna uğurlandı
  • Bartında sel sularına kapılan İsa Akgün son yolculuğuna uğurlandı
  • Bartında sel sularına kapılan İsa Akgün son yolculuğuna uğurlandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Hasankadı Beldesi'nde iki gün önce meydana gelen şiddetli yağışın ardından işitme engelli ve konuşamayan annesi Gülümser Akgün tarafından Kuran kursu çıkışı eve götürülen İsa Akgün köprüden geçtikleri sırada sel sularına kapıldı. Çocuğun 12 saat sonra kaybolduğu yerden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Akbaş Köyü'ne bağlı Fırdan Mahallesi'ndeki derede çamura saplanmış cesedi bulundu. Hasankadı İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olan İsa Akgün'ün sabah saatlerinde Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morgundan alınan cenazesi beldeye bağlı Gökçedere Mahallesi'ndeki evinin önünü getirildi. Evinin önünde helallik alındığı sırada oğlu gözlerinin önünde sel sularına kapılan anne Gülümser Akgün, çocuğunun tabutuna el sallayarak öpücük gönderdi.

Yaşamını yitiren İsa Akgün'ün annesi Gülümser ve ablası Yıldız Akgün tabuta sarılarak ağıt yaktılar. Tabutun alınıp camiye götürülmek istendiği sırada anne ve ablası tabutu bırakmak istemedi. Baba Ali Akgün ise ayakta durmakta zorlandı. Yürekleri dağlayan anda tabut vatandaşlar tarafından alınarak cenaze arabasına konuldu. Cenaze daha sonra Hasankadı merkezdeki Şabankadı Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Bartın Valisi Sinan Güner, Emniyet Müdürü Ogün Vural, Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu ve yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından İsa Akgün'ün cenazesi Gökçedere Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çok acı fotoğraf

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Çok acı fotoğraf
Diyarbakır'da dehşet! Genç avukat...
Yıllar sonra yakalandı, tehdit etti: 'Ben çıkacağım haberiniz olsun'
Bu görüntüler infial yaratmıştı! Cezası belli oldu