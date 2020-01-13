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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)
Haber Giriş: 13.01.2020 - 11:46,Son Güncelleme:/

Çocukluğundan beri merak ettiği kurtları fotokapanla görüntüledi

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Çocukluğundan beri merak ettiği kurtları fotokapanla görüntüledi

MUĞLA’nın Kavaklıdere ilçesinde görevli bekçi Mustafa Taner (27), çocukluk hayalini hava sıcaklığının eksi 15 derece olduğu, 1550 metrelik dağda gerçekleştirdi. Taner, çocukluğundan beri yakından görmek istediği kurtları, Göktepe Dağı’na yerleştirdiği fotokapanlarla görüntüledi.

Kavaklıdere Emniyet Amirliği’ne bağlı görev yapan bekçi Mustafa Taner, çocukluğundan bu yana belgesellerde izlediği kurtları yakından görmek istedi. Kavaklıdere’de, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu, 1550 metre yüksekliğindeki Göktepe Dağı’nda karda kurtların ayak izlerini gören Taner, 2 fotokapan satın aldı. Fotokapanları ormanlık alana yerleştiren Taner, daha sonra kasaptan aldığı kemikleri ve etleri farklı alanlara bıraktı. Her sabah motosikleti ile karda yolculuk yaparak, bölgeye giden Taner, izlediği görüntülerde kurtları görünce heyecanlandı. Görüntülerde, kurtların etleri yediği, bazılarının uluduğu anlar yer aldı.

Bekçi Mustafa Taner, bir süredir kurtlarla ilgili araştırma yaptığını belirterek, "Bu çalışmaları yapmak büyük emek istiyor. Kar, yağmur ve çamur dinlemedim. 1 ay yaptığım çalışmalarda güzel sonuçlar elde ettim. Pes etmedim ve yılmadım. Fotokapandan izleyince heyecanlandım" dedi.

Çocukluğundan beri merak ettiği kurtları fotokapanla görüntüledi

Çocukluğundan beri merak ettiği kurtları fotokapanla görüntüledi

 

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