Çocuklarının gözü önünde dehşet saçtı: 3 ölü
Kahramanmaraş’ta bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi, kayınvalidesi ve kayınbabasını çocuklarının gözü önünde av tüfeğiyle öldürdü.
Olay, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi 9’uncu sokaktaki müstakil evin 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Akpınar boşanma aşamasındaki eşi Sibel Akpınar’ın kaldığı baba evine sabah erken saatlerde av tüfeğiyle geldi. İlk önce kapıyı açan kayınbabası Ali Çiftçi’ye (58) kurşun yağdıran Ramazan Akpınar daha sonra kayınvalidesi Pakize Çiftçi (56) ile eşi Sibel Akpınar’a biri 7, diğeri 2 ve 1 yaşındaki çocuğunun yanında ateş etti. Silah seslerinin duyulması üzerine komşuları durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri cinayet zanlısı inşaat işçisi Ramazan Akpınar’ı gözaltına alırken, evin içinde yaptığı kontrolde, üç kişinin öldüğünü belirledi.
Olay yerinde yapılan inceleme sırasında evde bulunan çocuklar geçici olarak komşularına bırakılırken, cesetler Kahramanmaraş Tıp Fakültesi Morgu'na kaldırıldı.
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