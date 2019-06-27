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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/ KONYA (DHA)
27.06.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Çocuklarının gözlerinin önünde eşini öldürüp intihara kalkışmıştı! Hayatını kaybetti

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Çocuklarının gözlerinin önünde eşini öldürüp intihara kalkışmıştı! Hayatını kaybetti

Konya'da alkol almasına tepki gösterdiği için tartıştığı eşi Kezban Yıldız'ı (46) tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihara kalkışan Fahri Yıldız (46) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Salı günü saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İşten dönen 5 çocuk babası tuhafiyeci Fahri Yıldız, evde alkol alırken mutfakta bulunan eşi Kezban Yıldız kendisine tepki gösterdi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Fahri Yıldız, tabancasını çekip 3 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğunun gözü önünde eşine ateş etti. Başından yaralanan Kezban Yıldız, kanlar içinde yere yığıldı. Odasında oturan çiftin en büyük çocuğu Zeki Yıldız (26) silah sesini duyunca odaya koştu. Annesini yerde kanlar içinde gören Zeki Yıldız, şok geçiren iki kardeşini alarak karşı dairedeki komşularına götürdü.

BU KEZ BABASINI KANLAR İÇİNDE BULDU

İkinci silah sesini duyan Zeki Yıldız, koşarak döndüğünde babasını da kanlar içinde buldu. Komşuların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Başından yaralanan Kezban Yıldız, ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kezban Yıldız'ın cenazesi dün Üçler Mezarlığı'na defnedildi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Fahri Yıldız da yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Fahri Yıldız'ın olay sırasında 1.34 promil alkollü olduğu saptandı.

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