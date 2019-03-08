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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.03.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Çocuklarının gözleri önünde bıçakladı! Kızı araya girmek istedi ama...

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Çocuklarının gözleri önünde bıçakladı! Kızı araya girmek istedi ama...

Adana'da kıskançlık yüzünden çıkan kavgada birlikte yaşadığı kadını ve kızını bıçaklayarak yaralayan koca yakalandı. Zanlı tutuklanırken, 8 bıçak darbesi alan kadın kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgiye göre, olay 4 Mart günü akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Neşe D. (34) bir süre önce asansör tamiri işi yapan Murat Ç.'den (35) kendisini kıskandığı, hayatına çok karıştığı için boşandı. 2 kız bir erkek çocuğu olan çift boşanmasına rağmen daha sonra tekrar birlikte yaşamaya başladı. Ancak kocanın kıskançlığı nedeniyle sorunlar giderek büyümeye başladı.

Sürekli kavga eden çift, 4 Mart akşamı yine kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Evde çocukların olduğu sırada Murat Ç. eşini darp etmeye başladı. 13 yaşındaki H.Ç. araya girmeye çalıştı ancak başaramadı. Genç kadın balkona kaçıp kurtulmak istedi ancak buraya da gelen Murat Ç. kadını darp etmeye devam etti. Bu sırada genç kadın kendini kurtarmak için balkondaki saksıları eşine fırlatınca aşağıdaki otomobilin üzerine düştü.

Çocuklarının gözleri önünde bıçakladı Kızı araya girmek istedi ama...
Murat Ç. daha sonra bıçakla eşine saldırdı. H.Ç. araya girmek istedi ancak Murat Ç. kızını da bıçakladı. Tüm bu olanlara diğer iki çocuk da tanık oldu. Neşe D. aldığı 8 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Sesleri duyan komşuları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Murat Ç. ise kızını ve eşini yaralı olarak bırakıp kaçtı. Olay yerine gelen ambulans ile anne kız Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Anne ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Bu arada olay yerine gelen polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Çocuklara devlet sahip çıktı

Bu arada, yaralanan kız çocuğu H.Ç. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. H.Ç.'nin taburcu olduktan sonra polis tarafından olay hakkında psikolog eşliğinde çocuk şube müdürlüğünde ifadesi alındı. Daha sonra da iki kardeşiyle birlikte devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildi.

Anne Neşe D.'nin ise yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Genç kadının hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Bu arada polis olaydan sonra yaptığı çalışmada kaçan kocayı yakaladı. Murat Ç. ilk ifadesinde eşini kıskandığı için tartıştıklarını belirterek, tartışmanın büyümesi sonrası ve eşinin kendisine küfür etmesi nedeniyle kavgaya dönüştüğünü, istemeyerek bıçakladığını, pişman olduğunu söylediği ileri sürüldü. Zanlı ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Murat Ç. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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