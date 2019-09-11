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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
11.09.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Çocuklarını odaya kapatıp eşini öldürmüştü! Yeni gelişme...

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Çocuklarını odaya kapatıp eşini öldürmüştü! Yeni gelişme...

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 küçük kızını yan odaya kapattıktan sonra eşi Hatice Eren'i (32) tabancayla başından vurarak öldüren Cihan Eren'in (36) yargılanması tamamlandı. Cihan Eren, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, İnegöl ilçesinde 21 Mayıs 2017 tarihinde meydana geldi. Hasanpaşa Mahallesi'nde yaşayan Cihan Eren, saat 07.00 sıralarında, ailevi nedenlerden dolayı eşi Hatice Eren ile tartıştı. Gürültü üzerine kalkan kızlarını, evin oturma odasına götürüp kapıyı üzerlerine kapatan Cihan Eren, daha sonra ruhsatsız olduğu belirtilen tabancası ile yatak odasında bulunan eşi Hatice Eren'i, başına yakın mesafeden ateş ederek öldürdü. Cinayet sonrası cep telefonu ile aynı mahallede oturan akrabalarına haber veren Cihan Eren, tabancayı dereye atıp jandarmaya teslim oldu.

Bu sırada gelen Cihan Eren'in akrabaları, oturma odasında oynayan ve yaşananlardan haberdar olmayan çiftin S.E  (5) ve E.E (3) adlı kızlarını evden uzaklaştırdı. Hatice Eren'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tutuklanan Cihan Eren hakkında ise 'Kastan öldürme' suçundan dava açıldı. Tutuklu sanık Cihan Eren, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar için hakim karşısına çıktı. Sanık Cihan Eren, ifadesinde olay günü eşiyle kavga ettiğini, bir anlık sinirle eşini öldürdüğünü belirtti. Mahkeme heyeti, sanığa müebbet hapis cezası verdi.

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