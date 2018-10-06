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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
06.10.2018 - 10:18, Son Güncelleme:

Korkunç! Çocuklarına tornavida ile dehşeti yaşatmışlar...

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Korkunç! Çocuklarına tornavida ile dehşeti yaşatmışlar...

İstanbul Tuzla’da çocuklarına tornavida batırıp, süpürgenin odun kısmıyla vurarak şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan anne ve baba hapis cezasına çarptırıldı. En küçükleri 5 yaşında olan 4 çocuk ise devlet koruması altına alınarak yuvaya yerleştirildi. Çocukların yaşadığı dehşet halalarının şikayeti üzerine ortaya çıktı.

Tuzla’da yaşayan 4 çocuk sahibi Züleyha K. ve Celal K. çifti iddiaya göre, çocuklarına sürekli şiddet uyguladı. 12 yaşındaki oğlu Y.S.K.’nın göğsüne tornavida batıran anne, 10 yaşındaki kızı A.K.’nin ise saçlarını çekerek koparıp, süpürgenin odun kısmıyla vurdu. Çocuklarına müstehcen görüntüler izleten anne, çocuklarının vücuduna tırnaklarını batırarak defalarca darp etti. Baba Celal K. da aynı şekilde küçük yaştaki çocuklarına sürekli şiddet uyguladı. Anne ve babanın çocuklarına şiddet uygulayarak kötü muamelede bulunduğunu ve çocukların bakımlarıyla ilgilenmediklerini fark eden halaları, kardeşi ve kardeşinin eşi hakkında şikayetçi oldu.

ÇOCUKLAR, SÜREKLİ DAYAK YEDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Şikayet üzerine harekete geçen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Züleyha K. ve baba Celal K. hakkında soruşturma başlattı. İfadesi alınan anne ve baba, suçlamaları kabul etmedi. Çocuklar ise anne ve babalarının kendilerini sürekli dövdüğünü anlatarak, annesinin evde temizlik ve yemek yapmadığını, kişisel bakımlarıyla ilgilenmediğini söyledi. Züleyha K. ve Celal K. hakkında çocuklarına şiddet uyguladıkları gerekçesiyle “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali”, “basit yaralama” ve “kötü muamele” suçlarından dava açıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Anadolu 8’inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Celal K. ile Züleyha K. katıldı. Salonda müşteki hala Yıldız A. ile mağdur avukatı Cengizhan Kılıç da hazır bulundu. Son sözü sorulan anne, ‘Bir diyeceğim yoktur’ dedi. Baba ise, iftira atıldığını öne sürerek suçlamaları kabul etmedi.

Korkunç Çocuklarına tornavida ile dehşeti yaşatmışlar...

ANNEYE 4 YIL, BABAYA 3 YIL HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Züleyha K. ve Celal K’yi “altsoydan akrabayı kasten yaralama” suçundan 8’er ay hapis, “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali” suçundan 2’şer yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırdı. Kararla birlikte anne 4 yıl, baba da 3 yıl hapis cezası aldı.

MAĞDUR ÇOCUKLAR YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

Anne Züleyha K. hakkında çocuklarına müstehcen görüntüler izlettiği iddiasıyla “müstehcenlik” suçundan 1 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanıklara verdiği cezada indirime gitmedi. Olayların ardından yaşları 5 ile 12 arasında değişen Y.S.K., A.K., G.K., C.K. isimli çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk yuvalarına yerleştirildi.

Karara ilişkin görüşünü açıklayan davanın mağdur avukatı Cengizhan Kılıç, “Mahkemenin kararı, sanık lehine iyi hal indirimi veya cezanın ertelenmesi gibi hiçbir unsur içermiyor. Bu davada vahim ve ciddi eylemler yargılandı. Bu sebeple sayın hakimin takdirini kullanırken titiz davranması çok önemli” dedi.

Öte yandan baba Celal K.’nin kızı A.K.’ye yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı öğrenildi.

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