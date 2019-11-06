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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga TAHÇI/DHA
06.11.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

Feci olay! Çocukların oyunu yaşlı kadını öldürdü...

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Feci olay! Çocukların oyunu yaşlı kadını öldürdü...

İzmir'de çocukların yokuştan yuvarladığı kamyon tekerleğinin yol kenarında yürüyen yaşlı kadına çarpması sonucu yaşlı kadın hayatını kaybetti. 

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bir grup çocuğun oyun oynamak için yuvarladığı kamyon lastiği, yol kenarında yürüyen Gülbade Kevik (70) ve Dilber Karataş'a (79) çarptı. Ağır yaralanan Kevik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Karataş ise ayağından yaralandı.

Olay, geçen pazartesi günü Gümüşpala 7084 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, üç çocuk, buldukları bir kamyon lastiğini oyun oynamak için yokuş aşağı yuvarladı. Yuvarlanan lastik, kaldırımda duran Gülbade Kevik ve Dilber Karataş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kevik ve Karataş dengesini kaybedip yere düştü. Kafasının üzerine düşen Kevik, kanlar içinde yerde kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Kevik ve ayağından yaralanan Karataş, hastaneye kaldırıldı. Kevik, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çocukların yaşlarının küçük olması sebebiyle ifadelerinin alınamadığı öğrenildi.

Feci olay Çocukların oyunu yaşlı kadını öldürdü...

MAHALLELİDEN YOKUŞ İSYANI

Gülbade Kevik'in komşuları, yokuştan sürekli olarak çeşitli maddelerin aşağıya atıldığını savundu. Zaman zaman yokuş sebebiyle kazaların yaşandığını belirten Fatma Çetin (45), "Çarpmanın etkisiyle büyük bir gürültü koptu. Ben de gürültüyü duyduktan sonra pencereye çıktım. Gülbade ablayı yaralı görünce hemen ambulansı aradım. Hastaneye gittikten birkaç saat sonra da ölüm haberini aldık. Çocuklar, zaman zaman yokuştan aşağıya lastik bırakıyorlar. Bunun yanı sıra çeşitli kazalar da meydana geliyor. Önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Yaşanan olayın şokunu atlatamadıklarını söyleyen Melike Serra Yalçın (20) ise, "Lastik isabet ettikten sonra Gülbade teyze kanlar içinde yerde kaldı. Hepimiz çok etkilendik. Burada oturan biz veya bir başkası da olabilirdi. Çok kötü bir olay yaşadık. Bu yokuşa artık bir önlem alınmalı" ifadelerini kullandı.

Çocukların yuvarladığı tekerlek yaşlı kadını öldürdü
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Yokuştan lastik dışında farklı maddelerin de atıldığına dikkat çeken Fadime Dumlupınar, önlem alınması gerektiğini vurgulayarak "Yokuşun yukarısından, taş, tekerlek ve şişe fırlatıyor. Çocukluktan beri burada oturuyorum ve bu durumdan bıkmış durumdayız. Bu işin artık bir çözümü olması gerekiyor. Çok acı bir olay yaşadık" dedi.

Feci olay Çocukların oyunu yaşlı kadını öldürdü...


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