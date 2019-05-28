ÇocuklarÄ±n fotoÄŸrafÄ± ortaya çÄ±ktÄ±
AlibeykÃ¶y BarajÄ±'nda serinlemek iÃ§in suya giren ve hayatÄ±nÄ± kaybeden 2 Ã§ocuÄŸun fotoÄŸrafÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â
AlibeykÃ¶y BarajÄ±'nda serinlemek iÃ§in suya giren Hakan Y. (14) ve Ahmet A. (13) isimli Ã§ocuklar kaybolmuÅŸtu. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri yaptÄ±klarÄ± arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sonucunda Ã§ocuklarÄ±n cansÄ±z bedenine ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. HayatÄ±nÄ± kaybeden Ã§ocuklarÄ±n fotoÄŸrafÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â
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