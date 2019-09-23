‘Çocuklarımızı almaya geldik’
DİYARBAKIR’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 20’nci günde de gözyaşları içinde sürdürdü.
Kütahya’da yaşayan Hatice Levent, Diyarbakır’a gelerek, 2015 yılında Bitlis’te üniversite öğrencisiyken kaybolan ve terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Fadime (18) için oturma eylemine katıldı. Levent ile birlikte eylemdeki aile sayısı 45’e çıktı. Artık dayanamadıklarını söyleyip, parti binasına girmek isteyen aileler ile HDP'liler arasında tartışma çıktı. Polisin araya girip aileleri uzaklaştırmasıyla gerginlik sona erdi. Vatani görevi için usta birliğine giderken, 2 Ekim 2015’te Tunceli’de teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm (24) için 5 Eylül’de oturma eylemine katılan Songül Altındaş, “Çocuklarımızı bize getirsinler. Biz işimizi, gücümüzü, evimizi bıraktık, çocuklarımızı almaya geldik” diye konuştu.
‘YÜREĞİMİZ YANIYOR’
İstanbul Esenyurt'ta, 2014’te tekstil fabrikasında çalışırken terör örgütü PKK'nın kaçırdığını iddia ettiği kayıp kızı Yasemin (21) için oturma eylemi yapan Yıldız Ballı ise “Annelerin bu zulme dur demelerinin zamanı geldi de geçiyor bile. Yeter artık, yüreğimiz yanıyor” diye feryat etti.
Bingöl’den usta birliğine giderken Şırnak’ın Cizre ilçesinde yol kesen PKK’lı teröristlerce kaçırılan Emrah Avunan’ın amcası Muhittin Avunan’ın ardından, dün de kente gelen annesi Leyla ve babası Bilal Avunan ile akrabaları HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eyleme katıldı. Leyla Avunan, “Biz Cizre’deki HDP binasına gittik, kocam gitti, eniştem gitti. Dediler; ‘Yolladık PKK’ya’. Hasret çekiyorum. Bir yaşında olan kızımın ismini Hasret koydum. Annelerin içi yanıyor” dedi.
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