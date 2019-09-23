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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mücahit YOLCU- Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DHA
23.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Çocuklarımızı almaya geldik’

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‘Çocuklarımızı almaya geldik’

DİYARBAKIR’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 20’nci günde de gözyaşları içinde sürdürdü.

Kütahya’da yaşayan Hatice Levent, Diyarbakır’a gelerek, 2015 yılında Bitlis’te üniversite öğrencisiyken kaybolan ve terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Fadime (18) için oturma eylemine katıldı. Levent ile birlikte eylemdeki aile sayısı 45’e çıktı. Artık dayanamadıklarını söyleyip, parti binasına girmek isteyen aileler ile HDP'liler arasında tartışma çıktı. Polisin araya girip aileleri uzaklaştırmasıyla gerginlik sona erdi. Vatani görevi için usta birliğine giderken, 2 Ekim 2015’te Tunceli’de teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm (24) için 5 Eylül’de oturma eylemine katılan Songül Altındaş, “Çocuklarımızı bize getirsinler. Biz işimizi, gücümüzü, evimizi bıraktık, çocuklarımızı almaya geldik” diye konuştu. 

‘YÜREĞİMİZ YANIYOR’

İstanbul Esenyurt'ta, 2014’te tekstil fabrikasında çalışırken terör örgütü PKK'nın kaçırdığını iddia ettiği kayıp kızı Yasemin (21) için oturma eylemi yapan Yıldız Ballı ise “Annelerin bu zulme dur demelerinin zamanı geldi de geçiyor bile. Yeter artık, yüreğimiz yanıyor” diye feryat etti. 

Bingöl’den usta birliğine giderken Şırnak’ın Cizre ilçesinde yol kesen PKK’lı teröristlerce kaçırılan Emrah Avunan’ın amcası Muhittin Avunan’ın ardından, dün de kente gelen annesi Leyla ve babası Bilal Avunan ile akrabaları HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eyleme katıldı. Leyla Avunan, “Biz Cizre’deki HDP binasına gittik, kocam gitti, eniştem gitti. Dediler; ‘Yolladık PKK’ya’. Hasret çekiyorum. Bir yaşında olan kızımın ismini Hasret koydum. Annelerin içi yanıyor” dedi. 

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