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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.04.2019 - 22:03, Son Güncelleme:

Çocukları ve gençleri tehdit eden Mavi Balina oyunu nedir?

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Çocukları ve gençleri tehdit eden Mavi Balina oyunu nedir?

Dünya genelinde pek çok çocuğun ölümüne neden olan Mavi Balina isimli oyun, tehlike saçmaya devam ediyor. Son dönemde sıklıkla gündeme gelen oyunda, oyuna katılan çocuklardan şiddet ağırlıklı 50 talimatı yerine getirmesi bekleniyor. İşte, özellikle ebeveynlerin merakla araştırdığı, 'Mavi Balina oyunu nedir?' sorusunun yanıtı...

Oynayan kişilere tehlikeli talimatlar vererek, bunları yerine getirmelerini isteyen, çocukları ve gençleri intihara sürüklediği gerekçesiyle dünyanın çeşitli ülkelerinde yasaklanan "Mavi Balina" (Blue Whale) oyunu ilk olarak Rusya'da ortaya çıktı.

Rusya başta olmak üzere dünya genelinde pek çok çocuk ve genç intiharına neden olduğu öne sürülen oyundaki talimatlar arasında, kendine acı verme ve korku filmi izleme gibi istekler yer alıyor. Yazılımcı ve Siber Güvenlik Uzmanı Muharrem Demir Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte oyun hakkına şunları söylüyor;

"2012 yılında kurulan bu oyunun en can alıcı noktası kişiyi huzursuzluğa itmesi. Oyunun yapımcısı halen tutuklu ve mahkemede suçunu itiraf etti. Çocukluğunda şiddet gördüğü ve baskı ile karşılaştığı için böyle bir şey yaptığını, çocukların bu dünyadan koparılması için özel insanlar ile çalıştığını söyledi. Oyunun içindeki tüm bu bilinçaltı ses ve görsellerde bir kadın akademisyeninin etkisi var. Oyunun isminin 'Mavi Balina' olması ve oyun renginin mavi olması hepsi birer stratejinin ürünüdür. Çocuklarımızı bu tarz oyunlardan uzak tutmak için hepimize görev düşüyor. İnternet ve dijital dünya zararları oldukça fazla bir sistem inşa ediyor. Bizlere düşen çocukların daha iyi bir bilgi toplumunda yetişmesi."

MAVİ BALİNA OYUNUN ÖZELLİKLERİ

Oyun, tarayıcı tabanlı değil ve sosyal medya gibi ortamlarda "oyun yöneticisi" tarafından gizlice gönderilen linklerle çocuklara ulaşıyor. Oyunun engellenmesine yönelik standart bir adresi bulunmuyor. Oyun, kullanıcılar arasında özel linkler paylaşılarak oynatılıyor.

Oyunu oynamak isteyen kişilere, sözde oyunun yöneticisi görünümündeki internet korsanları tarafından virüs içerikli bir link gönderiliyor. Gönderilen bu linkle kişisel bilgileri oltalama (Phishing) yoluyla çalınan gençler yakın çevrelerindeki kişilerle ilgili tehdit, şantaj ve siber zorbalığa maruz kalıyorlar.

Oyuna katılan kişilerin, oyun üreticisinin bilinçli tercihiyle gece saatlerinde yapılması istenen çeşitli ve ürkütücü görevlerle ruh sağlıkları bozuluyor. 50 gün boyunca devam eden bu sürecin sonunda, oyunu oynayan kişiler üzerinde yanlış değer yargıları ve değersizlik hissi uyandırılıyor son görev olarak intihara yönlendirme sağlanıyor.

AİLELER NE YAPMALI?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'de ve dünyada intiharlara yol açtığı belirtilen "Mavi Balina (Blue Whale)" oyununun çocuklar ve gençler için yarattığı tehlikelere ilişkin ailelere şu uyarılarda bulunmuştu;

- Çocukların sosyal medya ve internet ortamında bu tarz tuzaklara düşüp, üzücü olayların yaşanmaması için aileler, çocuklarının internet kullanma alışkanlıklarını mutlaka takip etmeliler.

- Aileler, çocukların oynadıkları oyunları mutlaka birlikte belirlemeliler.

- Oyun başında ve internette geçirilen sürenin sınırlandırılması ve oyunun çocukların yaşına uygun olması gerekir.

- İnternet ortamında "bilinmeyen" yabancılara karşı şüpheyle yaklaşılması ve bu kişilerin hayatı açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceği çocuklara mutlaka anlatılmalı.

- Aileler bu konuda sorumlu ebeveyn yaklaşımları sergilemeli, gerekirse bir uzmandan destek almalı, çocuklarını sosyal aktivitelere yönlendirmeli ve sosyal paylaşım ağlarında onlarla arkadaşlık ederek, internet adımlarından haberdar olmalılar.

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