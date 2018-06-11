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    Çocukları gelmesin diye kapıyı kilitledi sonrası korkunç

    İHA
    11.06.2018 - 19:38 | Son Güncelleme:

    Muğla’nın Yatağan ilçesinde tartıştığı karısını boğarak öldüren koca, cinayetin ardından intihara teşebbüs etti. Şahıs, odaya giren komşuları tarafından baygın halde bulundu.

    Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Ahmet Toksöz Caddesi’nde yaşayan H.Ş. ve Y.N.Ş. çifti, sabaha karşı bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle yatak odasının kapısını kilitleyerek 9 yaşındaki kızlarının yanlarına gelmesini engelleyen baba, eşiyle kavga etti. Bir iş yerinde kaynakçı olarak çalışan H.Ş.'nin patronu, işe gelmeyen elemanını merak ederek eve geldi. Kapıya gelen adamı tanımadığı için kapıyı açmayan kızları, komşularının da gelmesi üzerine kapıyı açtı.

    BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

    Kızın babasıyla annesinin en son yatak odasına kavga ettiklerini söylemesi üzerine odaya giren komşuları, çiftin yerde yattığını gördüler. Bunun üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber veren komşuları, evin tek çocuğunu da olay yerinden uzaklaştırdılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk belirlemelere göre Y.N.Ş’nin boğularak öldürüldüğünü belirledi. Babanın vücudundaki yaralanmalar nedeniyle aşırı kan kaybı yaşadığı ve buna bağlı olarak baygın olduğunu tespit eden ekipler, H.Ş’ye müdahale etti. Polis hayati tehlikeyi atlatan H.Ş.'yi gözaltına alırken, kadının cenazesi cumhuriyet savcısı ve polis olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

    Muğla’da karı koca kavgası kanlı bitti: 1 ölüMuğla’nın Yatağan ilçesinde tartıştığı karısını boğarak öldüren koca, cinayetin ardından intihara teşebbüs etti. Şahıs, odaya giren komşuları tarafından baygın halde bulundu.
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    Etiketler: cinayet , yatağan , son dakika , haberler
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