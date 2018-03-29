Çocukları askerde ölen aile için SGK'ya başvuru

Mardin Selen'de askerliğini yapan Piyade Er Zekerina Öztürk 25 Ağustos 2008'i 26 Ağustos'a bağlayan gece rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma, ishal şikayetleri olan Öztürk birlik revirine 3 kez gitti ancak "Bir şeyin yok" denilerek geri gönderildi.

HASTANE HASTANE DOLAŞTIRILDI

Durumu kötüleşen Öztürk 28 Ağustos'ta bir kez daha revire gitti. Revirde doktor olmadığı için Öztürk'ün tedavisini Er. E. K. üstlendi. Ancak Öztürk'ün durumu giderek kritik bir hal alıyordu. Daha sonra tugay revirine götürülen Öztürk oradan Mardin Devlet Hastanesine oradan Diyarbakır Askeri Hastanesine en son olarak Gülhane Askeri Tıp Akademisine götürüldü. 2 gün içinde 3 hastane değiştiren Öztürk 5 Eylül gecesi hayatını kaybetti.

ÖLÜMCÜL BAKTERİ NEDEN OLDU

Adli Tıp Raporu,Öztürk'ün ölümcül bir bakteri nedeni ile hayatını kaybettiği ortaya koydu. Söz konusu bakteri Öztürk'ün muayene olduğu yerde de yemek yediği gıdalardan da geçmiş olabilir. Askeri Savcılık Öztürk'ün vefatı ile ilgili yürüttüğü soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

ETKİN BİR TEDAVİ YAPILMADI

Ancak Öztük'ün Artvin Ardanuç'ta yaşayan anne babası Fatma-Mustafa Öztürk adına SGK'ya yapılan başvuruda farklı bir iddia gündeme taşındı. SGK'ya yapılan başvuruda Öztürk'e eksik ve yanlış tedavi uygulandığı kaydedildi. Öztürk'ün hastane hastane dolaştırıldığı hatırlatılarak zamanında etkin bir tedavinin yapılmadığı kaydedildi. SGK başvurusunda, Öztürk'ün ölümüne neden olan ölümcül bakterinin en son Manisa'da ortaya çıkan asker zehirlenmeleri ile benzer olduğu kaydedildi. SGK'ya yapılan başvuruda Öztürk'ün askerlik görevini yaparken hayatını kaybettiği kaydedilerek, "Vazife malulü kararı verilsin" denildi. Anılan kararla birlikte, Öztürk adına ailesine özlük haklarının ödenmesi ve maaş bağlanması talep edildi.

İHMALLER ZİNCİRİ SONRASI ÖLDÜ

Ailenin Avukatı Mehmet Erkan Akkuş “ Müteveffa Piyade Er Zekeriya Öztürk ihmaller ve hatalar zinciri sebebiyle vefat ederek ebediyete intikal etmiştir. Bu olayda idarenin sorumluluğu olduğu su götürmez bir gerçektir. Şehitlik özlük hakları tahakkuk ettirilmesi hukuken zorunludur. Aile Artvin dağ köyünde ekonomik olarak zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışmaktadır" dedi.