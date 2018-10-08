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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
08.10.2018 - 23:16, Son Güncelleme:

Çocuklarda "oyun çağı" tarih oluyor

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Çocuklarda "oyun çağı" tarih oluyor

Kanada'da yapılan araştırmaya göre, oyun çağı olarak kabul edilen 8-12 yaş grubundaki çocukların üçte ikisi fiziksel aktivite, oyun oynamaya yönelik temel hareket becerileri, bilgi ve motivasyondan yoksun büyüyor.

Ottawa Üniversitesine bağlı Doğu Ontario Çocuk Hastanesi (CHEO) Araştırma Enstitüsündeki bir grup araştırmacı tarafından yürütülen ve üç yıl boyunca Kanada genelinde 8-12 yaş arası 10 bin 34 çocuğun izlendiği çalışmanın sonuçları, Springer Nature ve BMC Public Health isimli bilimsel dergilerde yayımlandı.

Çalışmada izlenen çocukların sadece üçte birinin, temel bir fiziksel etkinlik düzeyi olarak düşünülen kriterleri karşıladığı, geri kalan üçte ikisinin, top atma veya basit aerobik testlerde bile beklentilerin altında performans sergilediği, oyun oynama becerilerinden yoksun olduğu ve yeterli fiziksel aktivitesinin bulunmadığı belirlendi.

CHEO Araştırma Enstitüsü Sağlıklı Aktif Yaşam ve Obezite Araştırmaları Direktörü Dr. Mark Tremblay, çalışmanın sunumunda yaptığı açıklamada, bu durumun çocukların sağlıkları üzerinde büyük etkileri olabileceğine dikkati çekti.

Dr. Tremblay, "Bugün çocukların eskiden olduklarından daha az aktif olduklarını biliyoruz. Eskiden olduğundan daha az uyuyorlar. Eskiden olduğundan daha ağırlar. Eskiden olduğundan daha yerleşik değiller." ifadesini kullandı.

"ÇOCUKLAR ZATEN DIŞARI ÇIKMIYOR"

Bu alanda "fiziksel okuryazarlık" şeklinde yeni bir ölçüt olduğuna işaret eden Tremblay, oyun çağındaki çocukların fiziksel aktivite ve yeterlilik seviyelerinde dramatik bir düşüş olduğunu vurguladı.

Çocukların kendilerini eğlendirme yollarının da değiştiğini ifade eden Tremblay, "Yemin ederim, çocukluğumun çoğunu dışarıda oyun oynamakla harcadım ama parkta oynayan çocukları en son ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum. 57 yaşındayım ve çocukluğumda aldığım en kötü ceza, dışarı çıkmanıza izin verilmemesiydi. Bu ise bugün sadece komik ve bugünün dünyasında kesinlikle bir anlamı yok. Çocuklar zaten dışarı çıkmıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ebeveynlerin, yakın bir gelecekte 'git dışarda oyna' dedikleri çocuklarının, "Dışarıda ne yapabilirim ki?" cevabıyla karşılaşacaklarını belirten Tremblay, "Muhtemelen ömrü boyunca ağaçlara hiç tırmanmayan çocuklar olacak. Benzer şekilde bisiklete binmeyi asla öğrenemeyen bir çocuk, kısıtlı sayıda eğlence fırsatı bulan çocuklar." ifadesini kullandı.

Çalışmanın detayları, "https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5891-x" linkinde yayımlandı.

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