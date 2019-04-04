Çocuklara yeni park
ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesine bağlı Yenidoğanlar köyünde seçimi kaybedince bir hafta önce yaptırdığı çocuk parkını söken eski muhtar Mehmet Akyol, “Hata yaptım” dedi.
Yenidoğanlar köyünde 20 yıl muhtarlık yapan Mehmet Akyol, son seçimde de aynı göreve talip oldu. Ancak seçilemeyince, bir hafta önce kurduğu çocuk parkını söktü. Yeni muhtar Rıdvan Onay’ın parkın son halini sosyal medyada paylaşması üzerine dün Zonguldak’a bağlı Gülüç Belde Belediyesi harekete geçti. Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ile ekibi dün Yenidoğanlar köyüne giderek, eski muhtarın söktüğü çocuk parkının yerine yenisini kurdu.
BAŞKA PARKLARA DA İHTİYACIMIZ VAR
Yeni muhtar Rıdvan Onay, “Çocuk parkının kurulduğu bölge köyün arazisi. Köy arazisine çocuk parkı ihtiyar heyeti kararıyla kuruldu. Dolayısıyla eski muhtarın parkı sökmesi için bir neden yoktu. Ayrıca çocuk parkı usulüne uygun sökülmemiş, motorlu testereyle kesilmiş” dedi. Çocuklar için eskisinden daha güzel bir park kurduklarını söyleyen Onay, “Olayın basına yansıması üzerine Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ile bir ekip köye geldi. Sökülen parkın yerine çocuklar için eskisinden daha güzel bir park kurduk. 350 nüfuslu köyümüzde başka mahallelerde de çocuk parkı kurmak istiyoruz. Yardımcı olmak isteyenlerin desteğini bekliyoruz” diye çağrı yaptı.
Parkı kaldırmasının seçimle ilgisi bulunmadığını öne süren eski muhtar Mehmet Akyol ise “Parkı kurduğum arazi köyün tüzel kişiliğine ait. Araziyle ilgili köyden bir kişi CİMER’e şikâyet edince kaymakamlığa ifade verdim. Daha sonra kafam karıştı. Hatamı düzeltmek için parkı söktüm. Parkı sökerek hata yaptım” dedi.
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