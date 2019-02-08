‘Çocuklara karşı sorumluyuz’
Akdeniz Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak görev yaparken ihraç edilen gıda mühendisi Bülent Şık’ın Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde Sağlık Bakanlığı’nca yürütülen ve araştırma ekibinde yer aldığı, ‘Çevresel Faktörlerin ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması’ raporunu açıkladığı gerekçesiyle yargılanmasına başlandı.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya ‘göreve ilişkin sırrı açıklamak’, ‘yasaklanan bilgileri temin ve açıklamak’tan 12 yıla kadar hapsi istenen Şık katıldı. Şık “Bir bilim insanı olarak en çok çocuklara karşı sorumluyuz. Açıkladıklarım bir bütünün 10’da 1’idir” dedi. HDP Milletvekili Ahmet Şık da ağabeyi Bülent Şık’ı yalnız bırakmazken, sivil toplum örgütleri de destek için adliyeye geldi.
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