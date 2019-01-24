Çocuklara gönüllü eğitim sağlayan TEGV 24 yaşında

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇocuklara gönüllü eğitim sağlayan TEGV 24 yaşında
GeriGündem Çocuklara gönüllü eğitim sağlayan TEGV 24 yaşında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
24.01.2019 - 20:22, Son Güncelleme:

Çocuklara gönüllü eğitim sağlayan TEGV 24 yaşında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çocuklara gönüllü eğitim sağlayan TEGV 24 yaşında

Bugüne kadar 3 milyona yakın çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlayan TEGV, bu sene yaş gününü Türkiye’nin dört bir yanındaki TEGV etkinlik noktaları ile canlı yayın bağlantısı kurarak aynı anda coşkuyla kutladı. 

TEGV Acıbadem Genel Merkezi’nde de vakfın kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi ve TEGV'in bağışçılarından İnan Kıraç ve Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu’nun katılımıyla 24. Yıl pastası kesildi. 73 etkinlik noktamızla birlikte gerçekleşen kutlamada TEGV;  2019 yılı İmaj Kampanyası’nı da başlattı. 

Kıraç kutlamada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Eşim Suna Kıraç Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nı, babası Vehbi Koç’a kurmayı teklif ettiği zaman, Vehbi bey bizim vakıflarımızda çalışabilirsin neden yeni bir vakıf gerekiyor diye sormuştu, ancak eşim biz ilköğretim çağındaki çocuklara eğitim desteği vererek onlara sormayı, sorgulamayı, düşünmeyi öğretelim onlardan ilgimizi esirgemeyelim ve geleceğe hazırlayalım demişti. Bu nedenle Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nı kurdu. Bugün TEGV 24. Yılını kutluyor ve ilk gün olduğu gibi Suna Kıraç bugün de sizlerin heyecanını paylaşıyor. Hepimizin 24. Yılı kutlu olsun." 

Solakoğlu ise şu sözleri kaydetti: "Vakfın resmi kuruluşunun üzerinden 24 yıl geçti, kurucumuz Suna Hanım içi insan ve vatan sevgisi ile dolu, vicdan zenginliği en üst noktada olan bir iş insanıydı. 24 yılın ardından 3 milyona yakın çocuğu sevgi ve ilgiyle kucakladık onlara umut aşıladık. TEGV’de çoğu çocuğumuz başarılı insanlar olarak hayata atıldılar, birçoğu bizim gönüllümüz oldu. Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı her daim Suna Hanım’la birlikte olacak. 24 yılda biz vardık sonraki 24 yılda başkaları olacak, bu bir eğitim meşalesi elden ele dolaşarak ülkenin geleceğine aydınlık saçacak." 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Alo polis... Adana'da karısını öldüren şahıs burada bir berberde'

Koğuşta ölüm yumruğu... 6 yıl istendi

Sarıgül’ü eline yüzüne bulaştırdın be CHP!

Fotolarını çekti kuyularını açtı