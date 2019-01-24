Çocuklara gönüllü eğitim sağlayan TEGV 24 yaşında
Bugüne kadar 3 milyona yakın çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlayan TEGV, bu sene yaş gününü Türkiye’nin dört bir yanındaki TEGV etkinlik noktaları ile canlı yayın bağlantısı kurarak aynı anda coşkuyla kutladı.
TEGV Acıbadem Genel Merkezi’nde de vakfın kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi ve TEGV'in bağışçılarından İnan Kıraç ve Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu’nun katılımıyla 24. Yıl pastası kesildi. 73 etkinlik noktamızla birlikte gerçekleşen kutlamada TEGV; 2019 yılı İmaj Kampanyası’nı da başlattı.
Kıraç kutlamada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Eşim Suna Kıraç Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nı, babası Vehbi Koç’a kurmayı teklif ettiği zaman, Vehbi bey bizim vakıflarımızda çalışabilirsin neden yeni bir vakıf gerekiyor diye sormuştu, ancak eşim biz ilköğretim çağındaki çocuklara eğitim desteği vererek onlara sormayı, sorgulamayı, düşünmeyi öğretelim onlardan ilgimizi esirgemeyelim ve geleceğe hazırlayalım demişti. Bu nedenle Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nı kurdu. Bugün TEGV 24. Yılını kutluyor ve ilk gün olduğu gibi Suna Kıraç bugün de sizlerin heyecanını paylaşıyor. Hepimizin 24. Yılı kutlu olsun."
Solakoğlu ise şu sözleri kaydetti: "Vakfın resmi kuruluşunun üzerinden 24 yıl geçti, kurucumuz Suna Hanım içi insan ve vatan sevgisi ile dolu, vicdan zenginliği en üst noktada olan bir iş insanıydı. 24 yılın ardından 3 milyona yakın çocuğu sevgi ve ilgiyle kucakladık onlara umut aşıladık. TEGV’de çoğu çocuğumuz başarılı insanlar olarak hayata atıldılar, birçoğu bizim gönüllümüz oldu. Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı her daim Suna Hanım’la birlikte olacak. 24 yılda biz vardık sonraki 24 yılda başkaları olacak, bu bir eğitim meşalesi elden ele dolaşarak ülkenin geleceğine aydınlık saçacak."
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