Çocuklara destek
- BARIŞ Pınarı harekâtının başlamasıyla beraber teröristlerin Resulayn’dan attıkları roket ve havanlardan sonra evlerini terk eden Ceylanpınarlılar ve daha önce Türkiye’ye yerleşmiş Suriyeliler, Viranşehir’de 8 farklı yatılı bölge okuluna yerleştirildi.
Ailelere Türk Kızılayı 3 öğün yemek verirken diğer tüm ihtiyaçları da karşılanıyor. Çatışma ortamından etkilenen ve evlerini terk ettikleri için psikolojisi bozulan çocuklara da psikolojik destek veriliyor. Türk Kızılayı’nın bünyesinde bulunan uzman psikologlar çocuklarla birebir görüşüyor. Bu arada Resulayn ve Tel Abyad’ın PKK/YPG’nin kontrolüne geçtiği dönemde Türkiye’ye sığınan, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ve Akçakkale ilçelerine yerleşen Suriyeliler ülkelerine dönmek için gün sayıyor. Türk Kızılayı’nın tüm ihtiyaçlarını karşıladığı Suriyeli ailelerden bazıları, Resulayn ve Tel Abyad’ın teröristlerden bütünüyle temizlenmesi durumunda evlerine döneceklerini belirtiyor.
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