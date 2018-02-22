Ã‡ocuklara cinsel istismarda cezalar artÄ±yor... Ä°ÅŸte Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±

Programda sÃ¶z alan HÃ¼rriyet Gazetesi yazarÄ± Abdulkadir Selvi, hÃ¼kÃ¼metin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§ocuklara cinsel istismar cezalarÄ±ndaki deÄŸiÅŸiklikler konusunda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.



Selvi, Ã§ocuklara yÃ¶nelik cinsel istismar olaylarÄ±nda iyi hal indiriminin kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± getirilmesinin dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.Â



Selvi sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼; "BazÄ± mahkemeler iyi hal indirimi uyguluyor bazÄ±larÄ± uygulamÄ±yor. Bu toplumda tepki oluÅŸturuyor. Ã‡alÄ±ÅŸmada ayrÄ±ca yaÅŸ tasnifi de getiriliyor. 12 yaÅŸ altÄ± ve 12 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ olarak. 18'e Ã§ekilmesi konusunda da teklif var. AyrÄ±ca maÄŸdurlarÄ±n korunmasÄ±, Ã§ocuklarÄ±n ve ailelerin bilinÃ§lenmesi konusunda da Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek.



Komisyon bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼ratle yapÄ±p CumhurbaÅŸkanÄ±'na gÃ¶tÃ¼rÃ¼cek ve gereken adÄ±mlar atÄ±lacak."



