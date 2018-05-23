'Çocuklara bakmak zorundayım'

Yılmaz, Kavuncu ve Ataoğlu, “Birilerinin mutfakta kalması lazım” diyerek kendi istekleri ile adaylık başvurusu yapmadı. Koçdemir’in son anda İYİ Parti saflarında yer alması nedeniyle, Okutan’ın kendi isteğiyle aday gösterilmedikleri öğrenildi.



Halaçoğlu ise Hürriyet’e şunları söyledi: “İYİ Parti’ye geçmemin ardından araştırma görevlisi eşim İstanbul’a tayin edildi. Bir senedir gidip geliyor. Çocuklara ben bakmak zorundayım. Okula gidecekler bu sene. İzmir’e yerleşmeye karar verdik. Bir senedir aile düzenim darmadağın. İzmir ve Ankara istedim. Buralar dolu olduğu için Kayseri 1. sıra teklif edildi. Kayseri’yi istemeyince de listede yer almadım. ‘Başvuru yapmayayım’ dedim. Meral Hanım ‘Yok hocam yanlış anlaşılır’ dedi. Listede yer almasam da çocuklarımıza emin bir gelecek için çalışacağım. Bu iktidar değişene, parlamenter sisteme dönünceye kadar mücadeleyi sürdüreceğim.”



KARARINA SAYGI DUYDUM

İYİ Parti Lideri ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, milletvekili adaylarının açıklanması sonrasında ilk mitingini, Antalya Konyaaltı Kent Meydanı’nda düzenledi. Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu’nun milletvekili adayı gösterilmemesine değinen Akşener, “Sayın Halaçoğlu benim öğretmenimdir, hocamdır, ağabeyimdir. Kayseri birinci sırayı istemedi. İzmir ya da Ankara’yı istedi. Genel başkan yardımcılarımız vardı. Genel başkan yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı, koskoca ağabeyimi. Dolayısıyla 'Beni affedin' dedi. Ben de o karara saygı duydum” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı manifestoyu eleştiren Akşener şöyle konuştu: “Hayretler içinde kaldım. 16 yıldır ülkeyi ben yönetiyormuşum gibi hissetim. Baştan aşağıya ne kadar kötü yönetildiğini anlatıyor. Açıklamasında 24 Haziran’da her şey düzelecek; o zaman niçin bugün düzeltmiyorsun? Düzeltemezsiniz. Manifestoda tükenmişlik sendromu yaşıyorlar. Bu defteri kapatmanın zamanı geldi ve geçti. 24 Haziran akşamı bu defteri kapatacağız. Arkadaşı torun sevmek üzere evine göndereceğiz.”