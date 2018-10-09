Çocuklar ve gençlerde depresyon artıyor
Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün bu yılki teması ‘Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı’ olarak belirlendi. Her 10 çocuk veya ergenden birine ruhsal hastalık tanısı konuyor.
Gençlerde en sık görülen ruhsal hastalık anksiyete bozukluğu (kızlarda yüzde 20, erkeklerde yüzde 10) ardından depresif bozukluk, alkol ve madde kullanım bozukluğu geliyor. Öte yandan gençlerde depresyon korkutucu bir hızla artıyor. Major depresyon görülme sıklığı çocuklukta yüzde 1.7 iken ergenlik öncesi yüzde 3’e, ergenlikle birlikte yüzde 5’e yükseliyor.
İNTİHAR DA ARTIYOR
Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nesrin Dilbaz’ın verdiği bilgiye göre, gençlerde depresyon korkutucu bir hızla artıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre ise depresyon, 10-19 yaşlarındaki çocuk ve gençlerde hastalıklara sebep olan ve fiziksel yetileri kısıtlayan en önemli etken.
Çocukluk veya ergenlik döneminde yaşanan depresyon, maruz kalınan bazı etkenlerin gençlerin ruhsal sağlığını etkilediğini belirten Dilbaz, şunları söyledi: “Gençler günlerinin çoğunu internette geçiriyor. Savaş, siber suçlar, siber zorbalık gibi negatif bilgilere ve durumlara maruz kalıyor. Şiddet içeren video oyunları oynuyorlar. İntihar ve madde bağımlılığı sayıları giderek artıyor. Ciddi boyutta zihinsel hastalıkların ortaya çıkabileceği yaştalar ama zihin sağlığı konusunda çok az bilgileri var.”
TEKRARLAMA OLASILIĞI FAZLA
Depresyon çocuğun ve ergenin kendini aşırı derecede üzgün, mutsuz, umutsuz ve değersiz hissetme durumu. Yetişkinlerden farklı olarak ergenlerde yüksek oranda suçluluk duyguları, intihar girişimi var. Davranış bozukluğu ve dikkat eksikliği olan çocuklarda daha sık görülüyor. Dilbaz, “Araştırmalar gençlerde depresyonun korkutucu bir hızla arttığını gösteriyor. Gençlik döneminde ortaya çıkan depresyonlarda tanı konmadığı ve tedavi edilmediği zaman birçok başka sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu hastalarda okul başarısı düşüyor, madde kullanma sıklığı ve en önemlisi de intihar riski artıyor. Ayrıca araştırmalar genç yaşlarda ortaya çıkan depresyonun tekrarlama olasılığının ileri yaşlarda başlayan depresyonlara göre fazla olduğunu gösteriyor. Bütün bu nedenlerden dolayı gençlerde depresyonun tanınması ve tedavi edilmesi çok önemli” diyor.
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