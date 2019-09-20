Çocuklar ‘Sınırsız Şenlik’le güldü

Suriye’nin çatışma halindeki bölgelerinden kaçarak Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytindalı operasyonlarıyla güvenli hale getirdiği bölgelerde bugün iki milyondan fazla insan yaşam mücadelesi veriyor. Çoğunlukla çadır kamplarda kalan bu insanlar arasında en çok zorlananlar ise çocuklar oldu. 800 bin çocuğun yaşadığı tahmin edilen sınır bölgesinde okul çağında olan çocuk sayısı ise 400 bin. Bu çocukların yaklaşık 200 bini eğitim görüyor. Suriye’de savaş mağduru çocuklara moral vermek için Fırat Kalkanı Bölgesi’nde Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) tarafından gerçekleştirilen ‘Sınırsız Şenlik’ önceki gün başladı. Etkinlikler kapsamında sokak oyunları, filmler, gösteriler, deney atölyeleri, yarışmalar ve yarışmalar yapıldı. Yarın sona erecek şenliğin son günü ise Kilis Elbeyli Geçici Barınma Merkezi’nde olacak.

‘NEŞE EKSİKLİĞİ HİSSETTİK’

Şenlikle ilgili açıklama yapan UMHD Başkanı Av. Uğur Yıldırım, “Temelde mültecilerin eğitim ve sağlık hakkını koruma, uyum ve entegrasyonlarını sağlama gibi birçok çalışma yapsak da bölgeye gittiğimizde çocuklardaki neşenin eksikliğini hissettik. Çocukların eğlenme hakkından yola çıkarak ‘Sınırsız Şenlik’ler düzenlemeye başladık. Suriye’ye bugüne kadar çadır, battaniye, giyecek, yiyecek, içecek yardımı yapıldı ama o çocukların ellerine resim yapmaları için beyaz bir kâğıt veremedik. Dolayısıyla onların yüzü gülsün diye tiyatro oyunu, hokkabaz, sihirbaz getirdik. Burada da bir yaşam olduğu, bu çocukların unutulmaması gerektiğine dair farkındalık çalışmaları yapıyoruz” dedi. Yıldırım, bölgede güvenlik sorunu olmasından dolayı ilk yıl Fırat Kalkanı Bölgesiyle başladıklarını, daha sonra etkinliğin Zeytindalı Harekâtı ile Cerablus, El Bab ve Afrin’e kadar uzanan bir bölgeye yayıldığını söyledi. Yıldırım ayrıca geçen yıl şenliğe her gün 3 bin çocuğun katıldığını da vurguladı.

‘ACABA BÜYÜYEBİLECEK MİYİM?’

Bu etkinlikle en az 10 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Yıldırım, “Her çocuğun hayatına aslında çok büyük bir anlam katmış oluyoruz. Geçen yılki şenlikte bir muhabir yanıma geldi ve ‘Ben savaş başladığından beri belki 100 binden fazla fotoğraf çektim ama ilk defa gülen çocukların yüzlerini çekiyorum’ dedi. Bu söz Sınırsız Şenlik’i en güzel şekilde özetliyor. Orada çocuklar gerçekten gülmeye, oyun oynamaya muhtaç. Onların önüne bir resim verip de ‘Gelecekle ilgili bir şey çizer misin’ dediğiniz zaman çocuklar ‘Acaba ben büyüyebilecek miyim?’ endişesini yaşıyorlar. Bu soruyu size sorabiliyorlar. Onların sihirbaza bakarken ki o sevinçleri... Belki çocuklarımıza birçok imkânı sağlıyoruz ama onlara verdiğimiz bir şekerin mutluluğunu daha evvel başka çocukların gözlerinde görmedim.”

500 OKUL ONARILDI

Bölgede hâlâ okula gidemeyen on binlerce çocuk bulunuyor. Bölgede 500 okul yeniden faaliyete geçirildi. 3 yılda liseden mezun verilirken, öğrenciler YÖS (Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı) ile Türkiye’deki üniversitelere yerleşmeye başladı. Öğrenciler kabul aldıkları başka ülkelerde de eğitim görmeye başladı. Fırat Kalkanı bölgesindeki okullar yaklaşık 3 yıllık DEAŞ esareti altında büyük hasar almıştı. Örgüt eğitimi yasaklamış, okulları da terör eylemleri için kullanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Maarif Vakfı desteğiyle eğitim alanında da önemli adımlar atıldı. Zarar gören okullar tespit edildi ve onarım çalışmaları başlatıldı. Eğitim seferberliği kapsamında okullarda görev alacak öğretmenlere de özel kurslar verildi. 6 bin öğretmen, Türkiye’nin verdiği formasyon eğitimlerini tamamlayarak göreve başladı.