‘Çocuklar ölmesin’ diye çocuklarıyla yol kapattılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Çocuklar ölmesin’ diye çocuklarıyla yol kapattılar
GeriGündem ‘Çocuklar ölmesin’ diye çocuklarıyla yol kapattılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ADANA (İHA)
05.12.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

‘Çocuklar ölmesin’ diye çocuklarıyla yol kapattılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Çocuklar ölmesin’ diye çocuklarıyla yol kapattılar

Adana’da mahalleli ‘Çıkmaz sokak ve kamyon giremez’ tabelası olan sokağı 10 gün önce ‘sürekli kaza oluyor’ diyerek moloz döküp trafiğe kapattı. Çocuklarını kucağına alıp molozların üzerine oturan kadınlar, gün boyu gelen araç sürücülerini geri çeviriyor

Adana’da mahalleli ‘Çıkmaz sokak ve kamyon giremez’ tabelası olan sokağı 10 gün önce ‘sürekli kaza oluyor’ diyerek moloz döküp trafiğe kapattı. Çocuklarını kucağına alıp molozların üzerine oturan kadınlar, gün boyu gelen araç sürücülerini geri çeviriyor.

Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde bulunan sanayi sitesinin etrafındaki 46181 sokakta oturan vatandaşlar, sanayi sitesine gelen tır ve kamyonların sokaktan geçerek trafik kazasına karıştığını ileri sürerek, 10 gün önce sokağın girişine moloz döktü.

'ÇIKMAZ SOKAK VE KAMYON GİREMEZ' LEVHASI

‘Çıkmaz sokak ve kamyon giremez’ tabelası olan sokağı araç trafiğine kapatan mahalleli, gündüzleri de kimse kaldırmasın diye molozların üzerine oturmaya başladı. Çevredeki esnafın şikayeti üzerine olay yerine polis ekipleri de geldi. Polis ise durumu belediyeye bildirdi.

‘BURASI ANAYOL DEĞİL’

Tabelalara rağmen sokağa giren kamyonların 2 hafta önce bir kadına çarparak yaraladığını iddia eden Nazlı Sarıkaya, “Burası sokak. Komşuma geçen kamyon çarptı ve kalça çıkığı oluştu. Şimdi İstanbul’da tedavi görüyor. Ondan önce komşumuzun çocuğunun parmakları ezildi. Biz burası sokaktır diyerek kapattık. Hiç kapıya çıkamıyoruz. Burası anayol değil. Aynı zamanda çıkmaz sokak. Sürekli tır, kamyon geçiyor. Geçme deyince de kavga ediyor bizimle. Belediyenin burayı kapatmasını istiyoruz” diye konuştu.

‘KAMYON GİREMEZ LEVHASI VAR’

İbrahim Kayar ise sokakları haricinde sanayiye ulaşmak için alternatif 3 tane anayol olduğunu belirterek, “Arka tarafta belediyenin yaptığı yol var. Kamyon ve tır mahalle arasında gidiyor. Geçen çocuğun birini altına alıyordu kamyon. Bu yolun kapanmasını istiyoruz. Zaten kanunen kamyon giremez levhası var. Burası kestirme olduğu için tercih ediyorlar ama burada çocuklar hep dışarıda. Biz buradan rahatsızız. Taş koyduk ama gelen şoförler ile kavga ediyoruz” ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle