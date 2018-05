Çocuklar her gün neredeyse 1 ekmek tüketiyor

Araştırmanın ilk sonuçları Gaziantep’ten geldi. 15 yaş ve üzeri 1498 yetişkin ve 6–14 yaş 696 çocuk ile yapılan araştırmada şu sonuçlara ulaşıldı:

“Yetişkinlerde obezite Türkiye ortalamasının üzerinde (Türkiye genelinde yüzde 30 iken Gaziantep’te yüzde 36.8). Fazla kiloluluk ise erkeklerde yüzde 42.8, kadınlarda yüzde 31,5. Türkiye Beslenme Rehberi (TÜBER 2015) tarafından günlük alınan toplam enerjinin yüzde 45-60’ının karbonhidrattan, yüzde 20-35’inin yağdan ve yüzde 15-20’sinin proteinden olması öneriliyor. Gaziantep’te karbonhidrattan gelen enerji erkeklerde yüzde 54.3, kadınlarda yüzde 52.3 ve yağdan gelen enerji erkeklerde yüzde 29.2, kadınlarda yüzde 32.4 olup üst sınırlarda. Protein ise önerilen düzeyde. Taze sebze ve meyve alımı oldukça az. Balık tüketimi yok denecek düzeyde. Her 10 kişiden biri TÜBER’de önerilen düzeyde kurubaklagiller tüketiyor. Her üç kişiden biri tadına bakmadan yemeğine tuz ekliyor.

10 KİŞİDEN BİRİNDE DİYABET VAR

Her 10 kişiden birinde diyabet var. Her 10 kişiden biri kalp-damar hastalığı tanısı aldığını belirtmiş. Her bin kişiden 4’ü kanser tanısı almış. Her 10 kişiden 6’sında ağız ve diş problemi bulunuyor. Engelli bireylerin oranı yüzde 3.7. 19 yaş ve üzeri her 3 kadından birinin ve yaklaşık her 4 erkekten birinin toplam kolesterol düzeyi yüksek. Her üç kişiden biri tütün kullanıyor (erkek yüzde 46.2, kadın yüzde 14.5).

Çocukların yüzde 30.8’i sabah kahvaltısı yapmıyor. Her 10 çocuktan biri hemen her gün şekerli meşrubat ve her 5 çocuktan biri ise şekerli-gazlı içecek tüketiyor. Her 10 çocuktan 4’ü hemen her gün çikolata ve şekerli ürünler tüketiyor. Çocuklar her gün neredeyse bir ekmek tüketiyor.”