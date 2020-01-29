Çocukken oynadıkları parkı atık ürünlerle yeniden yaptılar

Maltepe Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi Abdullah Doğmuş ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nde mimarlık üzerine yüksek lisans yapan Büşra Gizem Yılmaz, geri dönüşüm konseptli “Building Future”(Geleceği İnşa Et) mimari yarışmasında ödüle layık görüldü. Yılmaz, atık küp numunelerinden “Kent Scrabble” oyununu tasarladı, Doğmuş ise geri dönüştürülebilir malzemelerle çocuk parkı hayalini projelendirdi. Yarışmanın sonunda projelerini birleştiren ikili Sancaktepe Belediyesi ile iletişime geçerek Veysel Karani Çocuk Parkı’nın restorasyonu için kolları sıvadı.

PARK KULLANILAMAZ HALDEYDİ

Doğmuş projeyi nasıl hayata geçirdiklerini şöyle anlatıyor: “Veysel Karani Parkı benim çocukken oynadığım uzun vakitler geçirdiğim bir bölge. Ancak yıllar içerisinde uyuşturucu kullananların merkezi haline geldi. Geceleri bölgede ateş yaktıkları için oyuncaklar kullanılamaz duruma geldi. Aileler de güvenlik kaygılarından ötürü çocuklarını bu zarar görmüş alana götürmemeye başladı. Projemizde inşaatlardan artık kalmış koruyucu ürünleri, uzun süre kalıcı olan boyaları kullandık. Parkın oyun alanlarını boyadık, renklerini değişitirdik, peyzaj yaptık. Oyuncak gruplarının tahrip olan yerlerini tamir ederek yanmaz ürünler uyguladık. Buranın çocuklar için yapılmış bir park olduğunu göstermek için turuncular, maviler, sarılar kullandık.”

Parkın hemen arkasındaki istinat duvarının arka tarafına ebeveynlerin çocukları izleyebilmesi için peyzaj düzenlemesi yaptıklarını anlatan Doğmuş, parkı etrafındaki binaların bölgeye kuşbakışı baktıklarında ateşböceği görüntüsü görebilecekleri şekilde tasarladıklarını vurguladı.

Atık ürünleri ayrıştırma, elden geçirme ve uygulamanın toplamda dört aylık bir süredede tamamlandığını anlatan Doğmuş, hayata geçirdikleri parkı yaparken yeni atıklar oluşturmamaya dikkat ettiklerini söyledi.

Doğmuş, küçük beton küplerin üzerindeki harflerden kelime oluşturulabilen “Kent Scrabble” oyununun da çocuklar tarafından çok sevildiğini ekliyor.