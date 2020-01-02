Çocuk yoğun bakım ve yeni doğan üniteleri yenilendi

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinin tamamen yenilenerek 7 hasta kapasiteli hizmet verdiğini, 32 yatak kapasiteli Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinin de yenilenerek hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Başhekim Günaydın, "Hastanemiz Çocuk Yoğun Bakım Ünitesini modern bir hale getirdik. Şu anda 6 hastamız bu ünitemizde tedavi görüyor. Bunun dışında hastanemizde bulunan Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesini de aynı şekilde modernleştirdik. Anne otelimizi genişleterek yeni odaları kullanıma sunduk. Ayrıca annelerin kullanabilmesi için banyo odaları oluşturarak kullanılabilir hale getirdik. Aynı zamanda Anne oteli yanında bulunan Yeni Doğan İşitme Testi odasını bulunduğu yerden daha uygun bir yere taşıyarak mahremiyete yönelik tedbirler aldık. Hasta yakınlarımızın istediği şekilde bir konfor sağlanmış durumdadır" dedi.