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    Çocuk tecavüzcüsünün canına okurum

    Gamze KOLCU
    27.05.2018 - 00:25 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, kadınlara yönelik tacizleri hatırlatarak, “Sokaklarda güvenlik içinde gezemeyen kadınlarımız var. Lamba karanlık olsa evinden çıkmaya korkan kadınlarımız var. Elinde, belinde silah bulunan adamlara sesleniyorum, bundan sonra çocuk tecavüzü yapanın canına okurum” dedi. Akşener, Samsun ve Çorum’da şu mesajları verdi:

    “Devasa adalet sarayları yapmış içinde adalet yok. Devasa üniversiteler yapmış içinde hoca yok, eğitim yok. Bugün dolar 4.71, diyor ki arkadaş, ‘üst akılmış.’ Kardeşim üst akıl nedir, ne menem bir şeydir, in midir cin midir? Gereğini yap biz de senin yanında duralım. Tillerson geldi 3.5 saat tercümansız konuştular. Benim bildiğim Tayyip Bey’in lisanı yoktur. Ne oldu ne bitti bilmiyoruz. Ağzından artık Afrin’i, Membiç’i, Fırat Kalkanı’nı duyan yok. Yazıktır be yazık. Suriye’nin içine elini soktun, 4 milyon Suriyeli ülkemizde. Ama ben buradan söz veriyorum. Vatan çok önemlidir, herkes vatanında mutlu olur. Suriye ile meselemizi çözeceğiz ve Suriyelileri memleketlerine göndereceğiz.” 

    Etiketler: Meral Akşener , erken seçim , gazetehaberleri , gündem
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