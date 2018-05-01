Çocuk parkında panik! Annesi görünce saldırıp kaçtı

Alanya’da önceki gün aralarında kendisininkinin de bulunduğu çocukların parkta oynarken fotoğrafının çekildiğini gören kadın, N.Ç. olduğu belirlenen erkek şüphelinin yanına gitti. Çocukların fotoğrafını neden çektiğini sorduğu N.Ç., gazeteci olduğunu ileri sürdü. Annenin polis çağıracağını söylemesi üzerine iddiaya göre N.Ç., kadını darp etti.



Olayın ardından N.Ç. hızla olay yerinden uzaklaşırken çevredekiler de durumu polise bildirdi. Yaşanan arbede sırasında kadının elinden yaralandığı ve 10 gün iş göremez raporu aldığı belirtildi. Kadının şikayeti üzerine Alanya cumhuriyet başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri takibe aldıkları N.Ç.’yi dün saat 15.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Mezarlığı yakınlarında yaya halde yakaladı. Gözaltına alınan N.Ç., Saray Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşlemleri süren şüphelinin daha önce de aynı suçtan gözaltına alındığı kaydedildi.