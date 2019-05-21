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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ (DHA)
21.05.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

Çocuk parkında eski eşini bıçakladı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çocuklarını görmek için gittiği parkta tartıştığı boşandığı eşi Yasemin Gencer'i (31) bıçakla yaralayan Özgür Dağlı (40) sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anının bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Pamukale'nin Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Özgür Dağlı, iki çocuğunun annesi Yasemin Gencer'den 2 yıl önce boşandı. Mahkeme, çocukların velayetini annelerine verdi. Özgür Dağlı, dün saat 18.00 sıralarında anneleri tarafından mahalledeki Denizli Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı arkasındaki parka götürülen çocuklarını görmek istedi. Ancak boşandığı eşi buna izin vermedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Özgür Dağlı yanında taşıdığı bıçakla Gencer'i kalçasının 3 yerinden yaraladı.

JANDARMA YAKALADI

Bu sırada olay yerinde devriye gezen Pamukkale Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli 2 astsubay ile 1 uzman çavuş olaya müdahale etti. Etkisiz hale getirilen Özgür Dağlı'ya kelepçe takıldı. Dağlı, daha sonra polise teslim edildi. Olay yerine çağrılan 11 Acil Servis ambulansı ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yasemin Gencer tedaviye alındı. Gencer'in sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anının bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, Özgür Dağlı'nın tartışma sırasında yaşanan itiş kakışta yere düşen boşandığı eşini bıçaklaması ve bu sırada olay yerinden geçen devriye aracındaki jandarmaların inip müdahale etmesi yer aldı. Görüntülerde, çevredeki çocukları uzaklaştıran jandarmaların Özgür Dağlı'yı üzerine atlayıp etkisiz hale getirdiği görüldü. Öte yandan götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Dağlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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