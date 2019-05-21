Çocuk parkında eşini bıçakladı
Denizli Pamukkale’deki bir çocuk parkında dün saat 19.00’da Özgür D. (40) ile iki yıl önce boşandığı Yasemin Gencer (31), çocuk görme yüzünden tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda Özgür D., Gencer’i 3 kez bıçakladı. Tesadüfen olay yerinden araçla geçen jandarma, Özgür D.’yi yakaladı. İhbar üzerine parka gelen sağlık ekipleri, Yasemin Gencer’i hastaneye kaldırdı. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Özgür D. Emniyet’e götürüldü.
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