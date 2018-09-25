Çocuk Oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi?
Çocuk Oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin adı bir bilgi yarışmasıyla gündeme geldi. 1988 yapımı olan bu film, insan bedenindeki ruhunu oyuncak bir bebeğe aktarmış bir seri katilin öyküsün anlatıyor. Peki, Çocuk Oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi
Çocuk Oyunu serisinin kurgusal baş karakteri Chucky ya da Charles Lee Ray’dır. Chucky insan bedenindeki ruhunu oyuncak bir bebeğe aktarmış bir seri katildir. Chucky, popüler kültürde en çok bilinen Freddy Krueger, Jason Voorhees, Hayalet Surat ve Michael Myers gibi korku karakterlerinden biri hâline gelmiştir. 1999'da Chucky, Chucky'nin Gelini filmiyle En İyi Kötü Karakter MTV Film Ödülüne aday gösterilmiştir.
CHUCKY GÖRÜNÜMÜ
Chucky'nin insan formu Charles Lee Ray; beyaz tenli, saçları omzuna gelen, mavi gözlü bir adamdır. Oyuncak formuna girince kırmızı saçlara, çillere ve mavi gözlere sahip olur. O renkli çizgili gömlek, kırmızı ayakkabı ve üzerinde Good Guys yazan mavi bir tulum giyer. İlk 3 filmde ve 6. filmde bu şekilde görünür. Serinin 4. filminde (Chucky'nin Gelini) yüzünde onun meşhur dikiş izleri ve kanlı gözü ortaya çıkar. Serinin 6. filminde (Chucky'nin Laneti) yine normal görünür. Çünkü dikiş izlerini kauçukla örtmüştür. Filmde Barb kauçukları fark edip onları Chucky'nin yüzünden çıkarınca tekrar korkunç yüzü ortaya çıkar.
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