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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
31.08.2018 - 09:20, Son Güncelleme:

Çocukları hedef alıyordu... 'Titrek Ayhan'ı tiki yaktı

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Adana'da "babanızı tanıyorum" diyerek iki çocuğu kandırarak bisikletlerini çalan adam, "tik"inden tespit edilerek yakaladı. Çocukların, hırsızın sürekli gözünün seğirdiğini ve omzunu oynattığını söylemesi üzerine zanlı, 51 ayrı dolandırıcının fotoğrafları arasından teşhis edildi.

Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayları, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla ve Seyhan ilçesine bağlı Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 28 Temmuz günü A.M.A.'yı (13) babası Ayhan A. ekmek almaya gönderdi. Çocuk, ekmek almak için bisikleti ile yola çıktı. Bu sırada yanına gelen bir kişi "Ben senin babanı tanıyorum. Sen kuşları çok seviyormuşsun, sana muhabbet kuşu getireceğim. Benim de senin kadar kızım var o da bisiklete binmeyi çok seviyor. Onu biraz bisiklete bindirip geri getireyim" diyerek bisikleti alıp bir daha gelmedi. Bunun üzerine çocuk babasının yanına giderek olayı anlatı. Babası da hemen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine şikayette bulundu. Çocuk, polise verdiği bilgide zanlının 55 yaşlarında sürekli gözü seğiren ve omzu oynayan biri olduğunu söyledi. Polis bu bilgiler doğrultusunda Türkiye genelinde tiki olan dolandırıcıların fotoğrafını gösterdi. Çocuk, fotoğraflardan zanlının daha önce benzer suçlardan 27 kaydı bulunan Ayhan Güldü (53) olduğunu teşhis etti.

İKİNCİ KEZ BİSİKLET ÇALDI

Polis zanlıyı ararken bu kez Sümer Mahallesinde M.B.(16) isimli bir çocuk, polise başvurarak yanına yaklaşan ve kendisine "Ben senin babanın arkadaşıyım ne kadar büyümüşsün. Bisiklet dükkanı açtım. Bir şey lazım olursa gel yanıma. Bisikletine bir bineyim güzele benziyor. Bende de aynısı var. Beğenirsem satarız arkadaşlara" diyerek bisiklete binip bir daha gelmediğini söyledi. Çocuk, şahsın gözünün seğirdiğini ve omzunu sürekli oynattığını söyledi. Polis, çocuğa Ayhan Güldü'nün fotoğrafını gösterdi. İkinci çocuk da bisikletini alan şahsın Ayhan Güldü olduğunu teşhis etti. Çalışmalarına hız veren polis, Güldü'nün Sakarya Mahallesi'nde olduğunu tespit ederek mahalleye yaptığı baskında zanlıyı yakaladı. Zanlı, emniyete getirilerek sorguya alınırken şahsı çocuklar canlı olarak da teşhis etti. Ancak zanlının, ilk olayı hiç kabul etmeyip ikinci olayda ise bisikleti 400 liraya satın aldığını ileri sürerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Bu arada zanlının lakabının "Titrek Ayhan" olduğu, daha önce de Adana'da benzer olaylara karıştığı belirlendi.

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