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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burak EMEK/DİYARBAKIR (DHA)
15.08.2018 - 07:18, Son Güncelleme:

Çocuk kavgasına aileler karıştı, silahlı ve sopalı kavgada yaralılar var

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Çocuk kavgasına aileler karıştı, silahlı ve sopalı kavgada yaralılar var

DİYARBAKIR’da çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin karışmasıyla silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaralanan 4 kişi tedavi altına alınırken, kavgaya karıştığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Polis, taraflar arasında yeni bir kavga yaşanmaması için mahallede ve yaralıların götürüldüğü hastanede çevresinde önlem aldı.

Gece geç saatlerde Merkez Yenişehir ilçesi Fabrika mahallesi 192’inci sokakta oturan çocuklar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çocuklarının kavga ettiğini duyan aileler de önce sözlü olarak tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın ardından taraflar birbirlerine taş, sopa ve silahla saldırdı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda zırhlı araçla polis ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliği alan polis, yaralı olan vatandaşları sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde bulunan 4 yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, sokağı yaya geçişine kapatarak, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Polisin başlattığı soruşturma kapsamında kavgaya karıştığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, yaralıların götürüldüğü hastane çevresinde de taraflar arasında yeni bir kavga yaşanmaması için önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Çocuk kavgasına aileler karıştı, silahlı ve sopalı kavgada yaralılar var

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