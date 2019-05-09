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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
09.05.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Çocuk 'Kadın mısın erkek mi' deyince çılgına dönmüştü! Belediye Başkanı barıştırdı

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Çocuk 'Kadın mısın erkek mi' deyince çılgına dönmüştü! Belediye Başkanı barıştırdı

Elazığ'ın Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, ilçedeki bir markette cinsiyetiyle ilgili soru yönelttiği kadın tarafından darbedilme anı güvenlik kamerasına yansıyan çocuğun ailesi ile olayı gerçekleştiren kadını bir araya getirerek barışmalarına vesile oldu.

Karakoçan ilçesinde bir markette kasada ödeme yapan kadının, kendisine "Sen erkek misin, kadın mısın?" diye soran çocuğu darbettiği ana ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından özür dilemesi üzerine, Belediye Başkanı Akbaba tarafları bir araya getirmeye karar verdi.

Makamda gerçekleşen görüşmede, 6 yaşındaki çocuğun babası Kadir Kılıç, annesi Hüreyre Kılıç ile çocuğu darbeden şarkıcı Mesude Eser bir araya geldi. Darbedilen çocuk ise okulda olduğu için görüşmeye katılamadı.

Yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından Akbaba, aileyi Eser ile barıştırarak, el sıkışmaya ikna etti.

Aile, Eser hakkındaki şikayetini geri çekti.

Olay

Karakoçan ilçesinde bir markette yaşanan olayda bir çocuk kasada karşılaştığı ve cinsiyetiyle ilgili soru yönelttiği Mesude Eser tarafından darbedilmiş, o anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

Çocuğun ailesi polis merkezine şikayette bulunmuş, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kamuoyunun tepki gösterdiği Eser, çocuktan, ailesinden ve tüm kamuoyundan özür dilediğini belirtmişti.

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