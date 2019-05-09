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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.05.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Çocuk 'Kadın mısın erkek mi' deyince çılgına dönmüştü! Açıklama yaptı

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Elazığ’da bir markette kasanın kenarında duran 6 yaşındaki çocuğu "Sen erkek misin-kadın mısın" diye soru sorduğu için fiziki müdahalede bulunduğu iddia edilen yerel ses sanatçısı M.E. "Son günlerde yaşadığım üzüntülerden dolayı bir anlık öfke ile hareket ettim, öncelikle çocuğumuzdan, ailesinden ve tüm kamuoyundan özür diliyorum, sadece yakasını kaldırdım ve yere bıraktım" dedi.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Karakoçan ilçesinde bir markette yaşanmıştı. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 6 yaşındaki M.Ü.K., alışveriş yaparak kasaya gelen ve ilçede yerel ses sanatçısı olan 39 yaşındaki M.E.’ye "Sen erkek misin- kadın mısın" diye sormasına üzerine fiziki şiddete maruz kalmıştı. Olayın medyaya yansımasının ardından M.E. açıklamada bulundu.

"Fiziğim ve dış görünüşümle ilgili hakaret etti"

M.E. açıklamasında "6 Mayıs Ramazan’ın ilk günü orucumu açtıktan sonra bir yakınıma ait taziyeye katılmak üzereyken taziye evinin ihtiyaçlarını gidermek üzere bir markete girdim. Kasaya geldiğimde 6-7 yaşlarında bir erkek çocuğu bana sözlü olarak taciz ve hakaretlerde bulundu. Bir kaç defa uyarmama rağmen aynı şekilde dış görünüşüm ve fiziğimle ilgili taciz ve hakaretlerine devam etti. Çocuğun ailesinin yanında olmadığını görünce korkutmak amacıyla yaklaştığımda hakaretlerinin dozunu arttırdı. Bende fiziki olarak müdahalede bulundum. Sadece yakasını tutarak kaldırdım ve yere bıraktım" dedi.

"Bir anlık öfke ile hareket ettim özür diliyorum"

Herhangi darp edici fiziksel müdahalesi olmadığını iddia eden M.E., "İnsanların tarafıma yaptıkları sözlü linç girişimi yüzünden bütün hayatım alt üst oldu. Olayın aslını bilmeden yargılama yapılmamalıdır. Yaptıklarım tabi ki doğru değildir ve kabul edilmez. Son günlerde yaşadığım üzüntülerden dolayı bir anlık öfke ile hareket ettim. Öncelikle çocuğumuzdan, ailesinden ve tüm kamuoyundan özür diliyorum" diye konuştu.

Küçük çocuğun sorusunu duyunca çılgına döndü
Küçük çocuğun sorusunu duyunca çılgına döndü
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