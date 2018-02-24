Çocuk işçiliği de istismardır

Emine Erdoğan, çocuk istismarına değinerek, “Böylesine aşağılık bir mevzuyu konuşmak ülkemiz, dünyamız adına utancın en büyüğüdür” dedi. Erdoğan, şunları söyledi:



“Allah’ın bize emanet olarak verdiği çocuklar bir iş gücü değildir, beşeri sermaye hiç değildir. Çocuk, işlenmeyi bekleyen bir mücevherdir, tertemiz, bembeyaz bir sayfadır. Çocuğun yeri ne sokak ne tarla ne fabrikadır. Çocuğun yeri okuldur. Çocukluğunda iyi eğitim almayan, şefkatten, sevgiden uzak kalan bireyler, gelecekte çeşitli sorunların da kaynağıdır.”



Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu da şunları söyledi:



“Dünyada 168 milyon çocuk sokakta, tarlada, sanayide ve en kötü işlerde çalışıyor. Çocuk istismarı konusunda topyekun bir mücadeleyi başlatmış durumdayız. Çocuk işçiliği de önemli istismar alanlarından birisi. Bu projede de güçlü bir iş birliğiyle ‘geleceğiniz geleceğimizdir’ diyerek hep birlikte çocuk işçiliğine ‘hayır’ diyeceğiz. Türkiye’de bu alanda sorun olmayacak şekilde, çocuklarımızın çalışmayacağı bir düzeni hep birlikte inşa edeceğiz.”



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da “Bugün bir araya gelmemize vesile olan ve bu önemli etkinliğin temel konusu olan ‘çocuk işçiliği’, bir anlamda çocuğun emeğinin istismarıdır ve çocuğun sağlıklı gelişim hakkının da gasbıdır” ifadesini kullandı.