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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gamze KOLCU/GAZİANTEP
10.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Çocuk Hakları ve Medya Çalıştayı: ‘Haylaz çocuk’ bile demeyin

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Çocuk Hakları ve Medya Çalıştayı: ‘Haylaz çocuk’ bile demeyin

UNICEF’in Çocuk Hakları Çalıştayı’nda temel prensibin çocuğun korunması olduğu vurgulanarak, basına “Çocuğun üstün yararı söz konusuysa haberden vazgeçin” tavsiyesinde bulunuldu.

40 katılımcının yer aldığı çalıştayda çocuklarla ilgili haber metinlerinde dikkat edilecek noktalar şöyle anlatıldı:

ÇOCUK HABERDEN ÖNEMLİ

Bazı durumlarda çocuğun okulu, evi, yaşadığı çevre açık açık yayımlanıyor.

Çocuk bireydir ve onurlu bir yaşam sürme ve her koşulda kendisine saygı gösterilmesi hakkı vardır. Çocuğun üstün yararı her şeyin üzerindedir. Üstün yararı söz konusuysa haberden vazgeçin, haber çocuğa kurban olsun.

Haberden vazgeçmek, sorundan vazgeçmek değil. Sorunu çocuk özelinde değil, genel bir haber üzerinden anlatın.

Kardeşlerini, akranlarını riske atacak görüntüleri veya haberi yayımlamayın.

ÜZÜNTÜSÜNÜ HATIRLATMAYIN

Çocuğa travmatik olaylara ilişkin acı ve üzüntüsünü tekrar canlandıracak soru, tavır ve yorumlardan kaçının. İncelediğimiz haberlerden birinde kız çocuğuna yaşadığı olay baştan hatırlatılmıştı. Yeniden anlattırmayın.

Vali veya belediye başkanıyla röportaj yaptığınızda yanağını sıkmıyorsanız, çocuğun da yanağını sıkmamalısınız.

Çocukla görüşürken adının önüne sıfat koymayın, ‘haylaz çocuk’ bile demeyin. 3 yaşında, 4 yaşında bir çocuk demek yeterli olur.

 

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