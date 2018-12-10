Çocuk Hakları ve Medya Çalıştayı: ‘Haylaz çocuk’ bile demeyin
UNICEF’in Çocuk Hakları Çalıştayı’nda temel prensibin çocuğun korunması olduğu vurgulanarak, basına “Çocuğun üstün yararı söz konusuysa haberden vazgeçin” tavsiyesinde bulunuldu.
40 katılımcının yer aldığı çalıştayda çocuklarla ilgili haber metinlerinde dikkat edilecek noktalar şöyle anlatıldı:
ÇOCUK HABERDEN ÖNEMLİ
Bazı durumlarda çocuğun okulu, evi, yaşadığı çevre açık açık yayımlanıyor.
Çocuk bireydir ve onurlu bir yaşam sürme ve her koşulda kendisine saygı gösterilmesi hakkı vardır. Çocuğun üstün yararı her şeyin üzerindedir. Üstün yararı söz konusuysa haberden vazgeçin, haber çocuğa kurban olsun.
Haberden vazgeçmek, sorundan vazgeçmek değil. Sorunu çocuk özelinde değil, genel bir haber üzerinden anlatın.
Kardeşlerini, akranlarını riske atacak görüntüleri veya haberi yayımlamayın.
ÜZÜNTÜSÜNÜ HATIRLATMAYIN
Çocuğa travmatik olaylara ilişkin acı ve üzüntüsünü tekrar canlandıracak soru, tavır ve yorumlardan kaçının. İncelediğimiz haberlerden birinde kız çocuğuna yaşadığı olay baştan hatırlatılmıştı. Yeniden anlattırmayın.
Vali veya belediye başkanıyla röportaj yaptığınızda yanağını sıkmıyorsanız, çocuğun da yanağını sıkmamalısınız.
Çocukla görüşürken adının önüne sıfat koymayın, ‘haylaz çocuk’ bile demeyin. 3 yaşında, 4 yaşında bir çocuk demek yeterli olur.
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