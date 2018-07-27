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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yaren GÜZELARSLAN / İSTANBUL
27.07.2018 - 09:55, Son Güncelleme:

Çocuk giyim mağazasında silah satan şebekeye baskın

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İstanbul’da yaptıkları silah ticaretini kamufle etmek isteyen 10 şüphelinin silahları 0-12 yaş arası çocuk giyim mağazalarında sattıkları ortaya çıktı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısların örgüt kurarak silah imal edip il genelinde piyasaya sürdüğü bilgisini aldı.

Tabancaların, içerisinde özel dizayn edilmiş bölmeler bulunan araçlarla sevkinin yapıldığı, kamufle edilmek için çocuk giyim eşyaları satan mağazaların paravan olarak kullanıldığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı fiziki takip ve istihbari çalışmalarda kimlik bilgileri bulunan şüpheliler 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Çocuk giyim mağazasında silah satan şebekeye baskın
12 ADRESE BASKIN

Kağıthane, Başakşehir, Bağcılar, Bayrampaşa, Fatih, Küçükçekmece, Güngören, Bahçelievler ve Esenler ilçelerinde düzenlenen operasyonda yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda yüzlerce tabanca namlusu, 19 adet tabanca ve şarjör, pompalı tüfek, yüzlerce fişek, 4 kilo toz esrar ile silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ve makine ele geçirildi.

Bilgisayar destekli özel bir yazılım ve parça üreten CNC makineleri kullanarak tabanca namlularını üreten şüphelilerin, söz konusu yazılım sayesinde dünyaca ünlü tabanca markalarının sahtesini yaptıkları belirlendi. Yakalanan silah ustasının eşi ile birlikte imal ettiği silahları piyasaya sürmeden önce imalathane içerisinde mekanik teste tabi tuttukları, etrafa ses gitmemesi için halıyı rulo yapıp içerisine atış yaptıkları ortaya çıktı.

Çocuk giyim mağazasında silah satan şebekeye baskın

 

 

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