Çocuk giyim mağazasında silah satan şebekeye baskın
İstanbul’da yaptıkları silah ticaretini kamufle etmek isteyen 10 şüphelinin silahları 0-12 yaş arası çocuk giyim mağazalarında sattıkları ortaya çıktı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısların örgüt kurarak silah imal edip il genelinde piyasaya sürdüğü bilgisini aldı.
Tabancaların, içerisinde özel dizayn edilmiş bölmeler bulunan araçlarla sevkinin yapıldığı, kamufle edilmek için çocuk giyim eşyaları satan mağazaların paravan olarak kullanıldığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı fiziki takip ve istihbari çalışmalarda kimlik bilgileri bulunan şüpheliler 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
12 ADRESE BASKIN
Kağıthane, Başakşehir, Bağcılar, Bayrampaşa, Fatih, Küçükçekmece, Güngören, Bahçelievler ve Esenler ilçelerinde düzenlenen operasyonda yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda yüzlerce tabanca namlusu, 19 adet tabanca ve şarjör, pompalı tüfek, yüzlerce fişek, 4 kilo toz esrar ile silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ve makine ele geçirildi.
Bilgisayar destekli özel bir yazılım ve parça üreten CNC makineleri kullanarak tabanca namlularını üreten şüphelilerin, söz konusu yazılım sayesinde dünyaca ünlü tabanca markalarının sahtesini yaptıkları belirlendi. Yakalanan silah ustasının eşi ile birlikte imal ettiği silahları piyasaya sürmeden önce imalathane içerisinde mekanik teste tabi tuttukları, etrafa ses gitmemesi için halıyı rulo yapıp içerisine atış yaptıkları ortaya çıktı.
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