Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

6 yıl önce Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan aile bu yaşta evliliğin suç olduğunu bilmediklerini belirterek artık kızlarının okuması için uğraşacaklarını söyledi. 14 yaşında çocuk gelin olan D.K., Türkiye’de tüm akranlarına ve ailelere seslenerek, “Devletimiz bana kendi evimden güzel baktı, kız çocukları okuyup kendi ayakları üzerlerinde durmayı öğrenmeden evlenmesin ve evlendirilmesin" dedi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 28 Ocak’ta kendinden 10 yaş büyük akrabasıyla evlendirilmeye çalışılan D.K. ve ailesi, bakanlığın ve emniyetin müdahalesiyle büyük bir yanlıştan döndüklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Mardin Emniyet Müdürlüğünün müdahalesiyle büyük bir yanlıştan döndüğünü anlatan D.K.'nın dayısı H.K., kızlarının artık okuması için çaba harcayacaklarını ifade etti. Karataş ailesi kızlarının kimlikte 2004 aslında 2002 doğumlu olduğunu belirterek kızlarını evlendirmelerinin suç olduğunu bilmediklerini, Suriye’de bu yaşta evlenmenin yasak olmadığını dile getirdi.

“TÜM TANIDIKLARIMA BUNUN SUÇ OLDUĞUNU ANLATIYORUM”



Baba A.K., Suriye'de bunun suç olmadığını ve Türkiye'de de yasak olduğunu yeni öğrendiklerini belirterek, artık tüm tanıdıklarının bu durumun suç olduğunu anlattığını söyledi. A.K., “Kızımın kimlik yaşı 14 ama gerçek yaşı 16. Suriye’den geldiğimiz için kanunları bilmiyorduk. Nüfusa kayıt ettirdiğimde kızımın yaşını büyük yazarsam ceza yersin dedikleri için yaşını küçük yazdırmıştım. Kızımın evlenmesinin suç olduğunu bilmiyordum. O gece karakolda bize verecekler diye söylediler. Kimlik yaşı küçük diye kızımı yurda aldılar ve vermediler. Çok korkmuştum. Ama çaycısından müdürüne kadar bizimle çok ilgilendiler. Allah razı olsun. Yurdu gidip görünce içim rahat etti. Kız benim kızım insan canını atamaz. Yanlış yaptık. Yurttan almaya gittiğimde havalara uçuyordum. Sosyal medyadan hem Suriye’deki hem Türkiye’deki herkesle paylaştım 18 yaşından küçük kızlarınızı evlendirmeyin diye. Her gördüğümüzü uyarıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan ve Mardin’deki birim amirlerimize çok müteşekkiriz bizi büyük bir yanlıştan çevirdiler” diye konuştu.

“SURİYE’DE ÇOCUK BAKIM EVLERİ KÖTÜ OLDUĞU İÇİN ÇOK KORKTUK”

Düğün gecesi orada olan ve misafirleri karşılayan D.K.'nın dayısı H.K., Aile ve Sosyal Politikalar Bakanına, emniyete ve birim müdürlerine teşekkür etti. H.K., "Düğün gecesi salona gelen polisleri ben karşıladım. Kızın kimliği gerçekten yanımızda değildi. Köyde unutmuştuk. Ben kimlikteki yaşını bilmiyordum. Benim yeğenimdi. Kızımızı yurda götürmüşlerdi. Yurdun ben öyle güzel olduğunu bilmiyordum baba hiç bilmiyordu Suriye’de böyle değil” dedi.

“KIZIMIZLA BİRLİKTE OKULDAN MEZUN OLACAĞIZ"

Devletin hep yanlarında olduğunu söyleyen H.K., açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Devletimiz arkamızda. Herkes yanınızda olsun ama bir devlet arkanızda dursun her şeye bedel. Devletimizden Allah razı olsun. Bakanlığımızdan, kızımızla yurtta ilgilenenlerden, Ankara’da bu konuyu takip eden herkesten Allah razı olsun. Bu konuyla çok ilgilendiler. Ben kendim dışarıdan liseyi bitiriyorum kızımız da artık okuyacak beraber dışarıdan okulu bitireceğiz”.

"AYAKLARINIZ ÜZERİNDE DURMADAN EVLENMEYİN”

O gece çok korktuğunu anlatan D.K., yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İnsanın en mutlu günü o gün çok korktum. Akrabaydık. Kanundan haberimiz yoktu. Çok korktum nereye gideceğimi bilmediğim için çok korkmuştum. Yurt anneleri benimle çok ilgilendi. Annemden daha iyi baktı ilgilendiler. Ben okuyacağım. Ayaklarımın üzerinde durmasını bileceğim. Vakti gelince evleneceğim. Bakanlıktaki ve yurttaki görevliler gelip kontrol ediyor ve psikolojik destek veriyorlar. 18 yaşından önce kesinlikle evlenmeyin. Ayaklarınızın üzerinde durun sonra evlenin. Mesleğinizi elinize alın öyle evlenin. Bakanımıza ve benimle ilgilenen herkese teşekkür ederim. Bakanımızı görmeyi çok isterim”.